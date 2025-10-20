Activan Ejes de Trabajo por Emergencia por Lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, SLP y Querétaro

En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hoy, 20 de octubre de 2025, destacó que se activaron ejes de trabajo por emergencia debido a las lluvias en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

De acuerdo con la mandataria, más de 52 mil personas, entre elementos de la Fuerzas Armadas, voluntarios, autoridades federales y estatales participan en las labores de limpieza, auxilio y la reconstrucción en las zonas afectadas.

Video: Se Dificultan Labores de Limpieza por Lluvias en Veracruz

Cuatro ejes de acción por emergencia de lluvias

En ese sentido, la presidenta detalló los cuatro ejes para atender la emergencia por las lluvias e inundaciones:

El primero es la atención de la emergencia, que implica la limpieza de calles y viviendas, jornadas de salud y restablecimiento del suministro de agua potable. Apoyo a las familias damnificadas: con ayuda económica para atender las viviendas afectadas. Reconstrucción de caminos, puentes, plantas de tratamiento, viviendas, clínicas y de escuelas. Fortalecimiento del sistema de pronóstico, alejamiento y riesgo: modernización del sistema de monitoreo de riesgos y contempla la consolidación del Comité Científico de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) con el apoyo de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) del Tecnológico Nacional y centros de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

Nota relacionada: Claudia Sheinbaum Supervisa Trabajos de Limpieza por Lluvias en Pantepec, Puebla.

La presidenta precisó que el proceso de reconstrucción ya comenzó en varios puntos, en coordinación con gobiernos locales y dependencias federales, y reiteró que el objetivo es garantizar el proceso de recuperación integral de las comunidades afectadas, desde la infraestructura básica hasta la economía local.

Así van los avances en los estados afectados por lluvias e inundaciones

Hidalgo: se ha restablecido el paso en 109 de 184 localidades tras la liberación de 203 caminos.

Puebla: 27 de 32 localidades ya cuentan con acceso, con 38 caminos liberados.

Querétaro: se ha restablecido la comunicación en 17 localidades afectadas.

San Luis Potosí: el paso fue recuperado en 4 localidades, con la liberación de 18 caminos.

Veracruz: se restableció el acceso en 12 de 51 localidades, con 43 caminos abiertos.

Historias recomendadas:

FBPT