Cierran Registro Civil de Veracruz por Presunto Asalto: ¿Cuándo se Podrá Realizar Trámites?

Durante la mañana de este lunes 20 de octubre, ciudadanos se encontraron con las puertas del Registro Civil de Veracruz cerradas, debido a un presunto robo en las instalaciones.

Las oficinas ubicadas en la calle Benito Juárez y la avenida Zaragoza, en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, fueron víctimas de un presunto asalto, motivo por el cual no habrá realización de trámites hasta nuevo aviso.

De acuerdo con trabajadores, al llegar temprano a su jornada, se encontraron con la sorpresa de que estaba todo desordenado al interior. Derivado de esto, en el lugar se encuentran dos patrullas de la policía municipal, tomando conocimiento de los hechos.

¿Cuándo se podrán realizar trámites en el Registro Civil de Veracruz?

Por un presunto robo, las oficinas del Registro Civil de Veracruz permanecerán cerradas este lunes 20 y martes 21 de octubre. Ante la incertidumbre de los ciudadanos de cuándo podrán realizar sus trámites, trabajadores colocaron un letrero en las puertas, en donde hacían mención, de que las actividades se van a restablecer hasta el próximo miércoles 22.

Según trabajadores, algunas bodas que estaban programadas para este lunes 20 de octubre, se estarán realizando con normalidad, a pesar de los hechos.

LLZH