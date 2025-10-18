Inicio Veracruz Suspenden Clases en Todos los Niveles Educativos en Veracruz: Aquí las Fechas y Municipios

Suspenden Clases en Todos los Niveles Educativos en Veracruz: Aquí las Fechas y Municipios

Anuncian suspensión de clases en más de 40 municipios de la entidad veracruzana. Aquí la lista completa y fechas en que no habrá clases.

El comité Estatal de Emergencias y la Secretaría de Educación Veracruz en coordinación determinaron suspender todas las actividades educativas.

Se dio a conocer la suspensión de clases en el norte de Veracruz; ¿Hasta cuándo habrá clases?. Foto: Ilustrativa | Pexels

La tarde de este sábado 18 de octubre las autoridades de educación en el estado de Veracruz, informaron acerca de la suspensión de clases en la región norte del estado de Veracruz, donde se encuentran afectados por el desbordamiento de los Ríos Cazones y Pantepec el pasado viernes 10 de octubre.

El Comité Estatal de Emergencias y la Secretaría de Educación Veracruz en coordinación determinaron suspender todas las actividades educativas, mediante redes sociales se compartió el listado de municipios en donde se determinó extender la suspensión clases:

  • Álamo Temapache
  • Benito Juárez
  • Castillo de Teayo
  • Cazones de Herrera
  • Cerro Azul
  • Chalma
  • Chiconamel
  • Chicontepec
  • Chinampa de Gorostiza
  • Chontla
  • Citlaltépetl
  • Coahuitlán
  • Coatzintla
  • Coyutla
  • El Higo
  • Espinal
  • Gutiérrez Zamora
  • Huayacocotla
  • Ilamatlán
  • Ixcatepec
  • Ixhuatlán de Madero
  • Naranjos de Amatlán
  • Ozuluama de Mascareñas
  • Papantla
  • Pánuco
  • Platón Sánchez
  • Poza Rica
  • Pueblo Viejo
  • Tamalín
  • Tamiahua
  • Tampico Alto
  • Tancoco
  • Tantima
  • Tantoyuca
  • Tecolutla
  • Tempoal
  • Tepetzintla
  • Texcatepec
  • Tihuatlán
  • Tlachichilco
  • Tuxpan
  • Zacualpan
  • Zontecomatlán

UV extiende suspensión de clases en el norte de Veracruz

El pasado viernes 17 de octubre, por medio de un comunicado la máxima casa de estudios en Veracruz, informó a la comunidad estudiantil la situación relacionada con la continuidad de actividades académicas y escolares en la región Poza Rica-Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

Video: Alumnos de la Universidad Veracruzana en Veracruz se Unen a Megamarcha por Compañeros Fallecidos en Poza Rica | N+

En este comunicado se informó que debido a las afectaciones ocasionadas por las recientes inundaciones en la región, se suspenderán las clases a partir del día lunes 20 de octubre hasta el día miércoles 3 de diciembre en la región Poza Rica-Tuxpan.

Se dijo que próximamente se ampliará la información acerca de la conclusión del periodo escolar agosto 2025-enero 2026, así como inscripciones al periodo intersemestral de invierno 2026 y al periodo febrero-julio 2026. Se realizó la recomendación a los estudiantes verificar la información a través de los medios oficiales de la institución educativa.

