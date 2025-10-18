Suspenden Clases en Todos los Niveles Educativos en Veracruz: Aquí las Fechas y Municipios

La tarde de este sábado 18 de octubre las autoridades de educación en el estado de Veracruz, informaron acerca de la suspensión de clases en la región norte del estado de Veracruz, donde se encuentran afectados por el desbordamiento de los Ríos Cazones y Pantepec el pasado viernes 10 de octubre.

El Comité Estatal de Emergencias y la Secretaría de Educación Veracruz en coordinación determinaron suspender todas las actividades educativas, mediante redes sociales se compartió el listado de municipios en donde se determinó extender la suspensión clases:

Álamo Temapache

Benito Juárez

Castillo de Teayo

Cazones de Herrera

Cerro Azul

Chalma

Chiconamel

Chicontepec

Chinampa de Gorostiza

Chontla

Citlaltépetl

Coahuitlán

Coatzintla

Coyutla

El Higo

Espinal

Gutiérrez Zamora

Huayacocotla

Ilamatlán

Ixcatepec

Ixhuatlán de Madero

Naranjos de Amatlán

Ozuluama de Mascareñas

Papantla

Pánuco

Platón Sánchez

Poza Rica

Pueblo Viejo

Tamalín

Tamiahua

Tampico Alto

Tancoco

Tantima

Tantoyuca

Tecolutla

Tempoal

Tepetzintla

Texcatepec

Tihuatlán

Tlachichilco

Tuxpan

Zacualpan

Zontecomatlán

Por trabajos de recuperación tras la contingencia, se extiende la suspensión de clases y actividades escolares hasta el sábado 25 de octubre en 43 municipios del norte de Veracruz: pic.twitter.com/zCibacnRCj — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) October 18, 2025

UV extiende suspensión de clases en el norte de Veracruz

El pasado viernes 17 de octubre, por medio de un comunicado la máxima casa de estudios en Veracruz, informó a la comunidad estudiantil la situación relacionada con la continuidad de actividades académicas y escolares en la región Poza Rica-Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

Video: Alumnos de la Universidad Veracruzana en Veracruz se Unen a Megamarcha por Compañeros Fallecidos en Poza Rica | N+

En este comunicado se informó que debido a las afectaciones ocasionadas por las recientes inundaciones en la región, se suspenderán las clases a partir del día lunes 20 de octubre hasta el día miércoles 3 de diciembre en la región Poza Rica-Tuxpan.

Se dijo que próximamente se ampliará la información acerca de la conclusión del periodo escolar agosto 2025-enero 2026, así como inscripciones al periodo intersemestral de invierno 2026 y al periodo febrero-julio 2026. Se realizó la recomendación a los estudiantes verificar la información a través de los medios oficiales de la institución educativa.

Historias Recomendadas:

FPF