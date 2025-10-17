Municipios Afectados en Veracruz: Lista de Comunidades Incomunicadas por Inundaciones y Lluvias

Autoridades dieron a conocer la lista de municipios que resultaron afectados por las inundaciones en el estado de Veracruz. En su mayoría, destacan regiones de la zona norte de la entidad veracruzana, en donde se reportaron desbordamientos de ríos.

De los 212 municipios que conforman el estado de Veracruz, 37 resultaron con afectaciones por las lluvias que se originaron hace siete días. Además, varias localidades tuvieron daños y algunas, permanecen incomunicadas. Te compartimos la lista.

Álamo Temapache: Localidades afectadas (5) Benito Juárez Cazones de Herrera Cerro Azul Chalma Coahuitlán Coatzintla Coxquihui Coyutla El Higo: Localidades afectadas (5) Espinal Gutiérrez Zamora Huayacocotla: Localidades afectadas (12) Ilamatlán: Localidades afectadas (6) Ixhuatlán de Madero: Localidades afectadas (6) Los Reyes Misantla Naranjos Amatlán Nautla Omealca Papantla Platón Sánchez Poza Rica Pueblo Viejo Tampico Alto Tantoyuca Tecolutla: Localidades afectadas (4) Tempoal Texcatepec: Localidades afectadas (4) Tihuatlán: Localidades afectadas (3) Tlachichilco: Localidades afectadas (4) Tlalixcoyan Tuxpan Xoxocotla Yecuatla Zacualpan: Localidades afectadas (4) Zontecomatlán de López y Fuentes: Localidades afectadas (7)

¿Cuáles son las localidades que permanecen incomunicadas en Veracruz por inundaciones?

En la información compartida por autoridades oficiales, existen varias comunidades que se encuentran incomunicadas aún, derivado de las afectaciones de las inundaciones en el estado de Veracruz.

El Higo: 21 localidades sin acceso

Ilamatlán 9 localidades sin acceso

Ixhuatlán de Madero: 6 localidades sin acceso

Texcatepec: 4 localidades sin acceso

Zacualpan: 5 localidades sin acceso

Zontecomatlán de López y Fuentes: 4 localidades sin acceso

Saldo de personas fallecidas por inundaciones en Veracruz

Este jueves 16 de octubre, autoridades dieron a conocer que hasta el momento, 32 personas han perdido la vida y 14 se reportan como no localizadas en Veracruz, por las inundaciones que ocurrieron en la zona norte del estado.

