Municipios Afectados en Veracruz: Lista de Comunidades Incomunicadas por Inundaciones y Lluvias

Liana Zamudio | N+

Varios municipios del estado de Veracruz, resultaron con afectaciones por las inundaciones, incluso hasta ahora, permanecen algunas comunidades sin acceso

Suman varios municipios afectados por las inundaciones en el estado de Veracruz. Foto: Gobierno del Estado | N+

Autoridades dieron a conocer la lista de municipios que resultaron afectados por las inundaciones en el estado de Veracruz. En su mayoría, destacan regiones de la zona norte de la entidad veracruzana, en donde se reportaron desbordamientos de ríos.

De los 212 municipios que conforman el estado de Veracruz, 37 resultaron con afectaciones por las lluvias que se originaron hace siete días. Además, varias localidades tuvieron daños y algunas, permanecen incomunicadas. Te compartimos la lista.

Video: Familiares de Fallecidos por Inundaciones de Poza Rica, Veracruz Deben pagar Trámites Funerarios a Pesar de sus Pérdidas

 

  1. Álamo Temapache: Localidades afectadas (5)
  2. Benito Juárez
  3. Cazones de Herrera
  4. Cerro Azul
  5. Chalma
  6. Coahuitlán
  7. Coatzintla
  8. Coxquihui
  9. Coyutla
  10. El Higo: Localidades afectadas (5)
  11. Espinal
  12. Gutiérrez Zamora
  13. Huayacocotla: Localidades afectadas (12)
  14. Ilamatlán: Localidades afectadas (6)
  15. Ixhuatlán de Madero: Localidades afectadas (6)
  16. Los Reyes
  17. Misantla
  18. Naranjos Amatlán
  19. Nautla
  20. Omealca
  21. Papantla
  22. Platón Sánchez
  23. Poza Rica
  24. Pueblo Viejo
  25. Tampico Alto
  26. Tantoyuca
  27. Tecolutla: Localidades afectadas (4)
  28. Tempoal
  29. Texcatepec: Localidades afectadas (4)
  30. Tihuatlán: Localidades afectadas (3)
  31. Tlachichilco: Localidades afectadas (4)
  32. Tlalixcoyan
  33. Tuxpan
  34. Xoxocotla
  35. Yecuatla
  36. Zacualpan: Localidades afectadas (4)
  37. Zontecomatlán de López y Fuentes: Localidades afectadas (7)

Noticia relacionada: Habitantes de Comunidades en Veracruz Viven Aislados y Entre Lodo Tras Fuertes Lluvias

¿Cuáles son las localidades que permanecen incomunicadas en Veracruz por inundaciones?

En la información compartida por autoridades oficiales, existen varias comunidades que se encuentran incomunicadas aún, derivado de las afectaciones de las inundaciones en el estado de Veracruz.

Video: Graves Afectaciones en la Central de Abastos de Poza Rica por Inundaciones
  • El Higo: 21 localidades sin acceso
  • Ilamatlán 9 localidades sin acceso
  • Ixhuatlán de Madero: 6 localidades sin acceso
  • Texcatepec: 4 localidades sin acceso
  • Zacualpan: 5 localidades sin acceso
  • Zontecomatlán de López y Fuentes: 4 localidades sin acceso

Noticia relacionada: Encuentran Cuerpo de Mujer en Terreno tras Inundaciones en Poza Rica; Estaba Desaparecida

Saldo de personas fallecidas por inundaciones en Veracruz

Este jueves 16 de octubre, autoridades dieron a conocer que hasta el momento, 32 personas han perdido la vida y 14 se reportan como no localizadas en Veracruz, por las inundaciones que ocurrieron en la zona norte del estado.

