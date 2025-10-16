Encuentran Cuerpo de Mujer en Terreno tras Inundaciones en Poza Rica; Estaba Desaparecida

Este jueves 16 de octubre, fue localizado el cuerpo sin vida de Leticia García de 54 años de edad, entre los árboles, en un terreno frente a la central de autobuses, en la ciudad de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con los hechos, la mujer llevaba 7 días desaparecida, luego de las inundaciones que se registraron en la zona norte del estado, tras desbordamientos de algunos ríos de la zona, con el Cazones. Leticia, era trabajadora de la central de autobuses que está justo frente al terreno en donde fue localizada sin vida.

Fue su esposa quien hizo el reconocimiento del cuerpo; además, señaló que la habían estado buscando por diferentes puntos de Poza Rica, desde el pasado viernes 10 de octubre, cuando inició la emergencia.

Saldo de personas muertas por inundaciones en la zona norte del estado de Veracruz

Durante las primeras horas de este jueves 16 de octubre, autoridades dieron a conocer que hasta el momento, se tiene el dato de que al menos 30 personas han perdido la vida en Veracruz, por las inundaciones que ocurrieron en la zona norte del estado. Las lluvias que azotaron a municipios como Poza Rica, Álamo Temapache, Tempoal y Tuxpan, solo por mencionar algunos, provocaron la crecida de ríos, ocasionando que se desbordaran y terminaran por inundar varios sectores de la zona.

Hasta el momento no se tienen datos acerca de la identidad de cuatro de las víctimas, sólo se ha logrado la identificación de una. Esta persona que logró ser identificada, se trata de un policía de Papantla, quien en vida respondiera al nombre de Práxedes García Hernández.



LLZH