¿Qué Está Pasando en la Universidad Veracruzana tras Inundaciones en Poza Rica?; Esto se Sabe

Luego de la inudación que azotó la zona norte del estado de Veracruz, estudiantes de la Universidad Veracruzana de la región Poza Rica-Tuxpan, informaron que varios de sus compañeros permanecían sin ser localizados y que no tenían información acerca de su paradero. A raíz de esta situación, los alumnos pidieron el esclarecimiento de los hechos y que se dieran las cifras de personas no localizadas y fallecidas pertenecientes al cuerpo estudiantil de la institución.

Algunas alumnas de la zona universitaria, mencionan que ellas lograron sobrevivir gracias a llamada de una de sus compañeras que las alertó sobre la situación, sin embargo, algunas no corrieron con la misma suerte, tal como es el caso de Diana Jael Cuervos Santos, una estudiante de la facultad de Psicología originaria del municipio de Tamiahua, quien perdió la vida tras este desastre natural. Se informó que se realizaron las gestiones necesarias para trasladar el cuerpo a su municipio natal. Las alumnas que sobrevivieron, mencionaron que perdieron todas sus pertenencias.

Una llamada de una compañera fue la que nos despertó, perdimos todo, pero pues esa llamada nos despertño sino, no hubieramos salido y gracias a ella estamos vivas. No sabemos cuántos compañeros murieron, no hay una cifra como tal

Para levantar la voz por el fallecimiento de Diana Jael Carvajal Santos, estudiantes de distintas facultades y campus de la Universidad Veracruzana, realizaron manifestaciones para exigir el esclarecimiento de la muerte de su compañera y que se brinden los datos exactos acerca de las personas que peranecen sin ser localizadas derivado de esta situación que sacudió a Poza Rica.

En cuanto a los estudiantes que perdieron la vida en las inundaciones, el Rector comentó que hasta el momento solo se tiene conocimento del deceso de Diana Jael Santos y expresó que no existe reporte de estudiantes no localizados.

Además, el Rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, dio a conocer que la unidad educativa quedó afectada y que se están realizando los trabajos de limpieza necesarios.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma muertes de estudiantes de la Universidad Veracruzana

La mañana de este miércoles 15 de octubre durante la conferencia matutina, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que de acuerdo con la información que se tienen por la comunicación con el Rector de la Universidad Veracruzana, hasta el momento son dos estudiantes de dicha institución los que fallecieron durante las inundaciones en la zona norte de Veracruz y que no hay ningún otro dato de acuerdo con la información recabada por la propia universidad o sobre algún otro alumno no localizado.

