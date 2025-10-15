Yesenia "N" es Sentenciada a 20 Años de Prisión por Homicidio de Siete Personas en Boca del Río

La tarde de este miércoles 15 octubre, por medio de un boletín, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que se logró la sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Yesenia Ivón “N” como responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio siete personas, entre ellos un menor de edad.

Las víctimas fueron identificadas con las iniciales J.L.C.H., M.C.C.B., Y.E.C.C., O.C.C., M.L.E.O., O.V.C.E., y M.A.G. Cabe recordar que los actos por los cuales se logró la sentencia, ocurrieron el pasado domingo 3 de julio de 2022, en la colonia Ejido Primero de Mayo Sur, localizada en el municipio de Boca del Río, al interior de un predio que comprende tres viviendas, en el mismo terreno.

En el lugar, Yesenia “N” abrió la puerta de entrada hacia la vía pública a hombres armados, quienes agredieron a los residentes de dichas viviendas con armas de fuego y un arma blanca, ocasionándoles diversas lesiones que les privaron de la vida.

El juez además de dictar sentencia, estableció un pago por concepto de reparación del daño y suspendió sus derechos civiles y políticos, dentro del juicio oral 51/2025.

Seis adultos y un menor de edad son asesinados en el Ejido Primero de Mayo de Boca del Río, Veracruz

El pasado lunes 4 de julio de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó en medios oficiales que se inició una carpeta de investigación por los hechos en los que perdieran la vida por lo menos siete personas, de los cuales tres eran mujeres, cuatro hombres y entre ellos, se encontraba un menor de edad.

Se dio a conocer que los hechos se registraron alrededor de las 23:45 horas del domingo 3 de julio de 2022, en el domicilio ubicado en la calle Úrsulo Galván, en esquina con la calle Covarrubias de la colonia Ejido Primero de Mayo, en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Se informó que Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales llevaron a cabo las diligencias para establecer las causas e identificar y detener a el o los responsables de estos lamentables hechos sucitados en contra de siete personas en dicha colonia del municipio de Boca del Río, en Veracruz.

