Descuento en Servicio de Agua en Veracruz y Medellín: ¿Quiénes Podrán Obtenerlo? Requisitos

Este miércoles 15 de octubre mediante un comunicado la Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento informó acerca del programa de descuentos que implementará en los próximos días para algunos de sus usuarios de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo.

El descuento que se dio a conocer es del 50%, este programa aplaca para pensionados, jubilados, personas con discapacidad y adultos mayores, para acceder a este a beneficio deberás inscribirte en cualquiera de las sucursales comerciales de Grupo Más para inscribirte o renovar el padrón del 50% de descuento en los servicios de agua potable, drenaje y/o saneamiento.

El periodo de tiempo para que los interesados puedan acudir a realizar el trámite comprende del 15 de octubre al 20 de diciembre de este año. Los requisitos para las personas pensionadas o jubiladas son:

Estar al corriente de sus pagos del servicio

INE vigente del titular y credencial de pensionado o jubilado (la dirección de ambas deberá ser la misma del inmueble)

Cuando el titular de del inmueble no es el beneficiario de la pensión o jubilación, sino su cónyuge, se deberá presentar el acta de matrimonio correspondiente

Si el titular se encuentra finado, el cónyuge deberá presentar el acta de defunción

Para la inscripción o renovación al programa de descuento para personas con discapacidad los requisitos son los siguientes:

Estar al corriente de sus pagos

Teléfono de contacto

Correo electrónico

CURP (No necesariamente impreso)

INE vigente del titular (La dirección deberá ser la misma del inmueble)

Certificado médico expedido por una dependencia de salud pública (IMSS o ISSSTE) y aplica de acuerdo con las políticas comerciales vigentes

En el caso de el la inscripción sea para un adulto mayor los requisitos a cumplir son:

Estar al corriente en sus pagos

INE vigente del titular (La dirección deberá ser la misma del inmueble)

Teléfono de contacto

Correo electrónico

CURP (No necesariamente impreso)

Cuando el titular del inmueble no es el adulto mayor, sino su cónyuge, se deberá presentar el acta de matrimonio correspondiente.

Si el titular se encuentra finado, el cónyuge deberá presentar el acta de defunción

La renovación o inscripción al descuento de Grupo Mas podrá ser vía electrónica

La empresa reguladora del servicio de agua en los municipios de los municipios de Veracruz y Medellín de bravo informó que el trámite se deberá a hacer en sus instalaciones, pero también se dio a conocer un cuenta de correo electrónico a donde los usuarios podrían enviar su documentación renovación@grupomasagua.com, por este medio también ser podrá realizar el trámite para obtener el descuento mencionado en el pago de servicio de agua.

