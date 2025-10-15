Inicio Veracruz Descuento en Servicio de Agua en Veracruz y Medellín: ¿Quiénes Podrán Obtenerlo? Requisitos

Descuento en Servicio de Agua en Veracruz y Medellín: ¿Quiénes Podrán Obtenerlo? Requisitos

|

N+

-

La empresa reguladora del servicio de agua potable en Veracruz y Medellin, informó este día sobre un descuento para algunos de sus usuarios, aquí te presentamos los detalles.

El descuento que se dio a conocer es del 50%, este programa aplaca para pensionados, jubilados, personas con discapacidad y adultos mayores.

¿Quiénes y cómo se puede acceder al descuento en servicio de agua potable en Veracruz?. Foto: Ilustrativa | Pexels

COMPARTE:

Este miércoles 15 de octubre mediante un comunicado la Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento informó acerca del programa de descuentos que implementará en los próximos días para algunos de sus usuarios de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo.

El descuento que se dio a conocer es del 50%, este programa aplaca para pensionados, jubilados, personas con discapacidad y adultos mayores, para acceder a este a beneficio deberás inscribirte en cualquiera de las sucursales comerciales de Grupo Más  para inscribirte o renovar el padrón del 50% de descuento en los servicios de agua potable, drenaje y/o saneamiento. 

El periodo de tiempo para que los interesados puedan acudir a realizar el trámite comprende del 15 de octubre al 20 de diciembre de este año. Los requisitos para las personas pensionadas o jubiladas son:

  • Estar al corriente de sus pagos del servicio
  • INE vigente del titular y credencial de pensionado o jubilado (la dirección de ambas deberá ser la misma del inmueble)
  • Cuando el titular de del inmueble no es el beneficiario de la pensión o jubilación, sino su cónyuge, se deberá presentar el acta de matrimonio correspondiente
  • Si el titular se encuentra finado, el cónyuge deberá presentar el acta de defunción

Para la inscripción o renovación al programa de descuento para personas con discapacidad los requisitos son los siguientes:

  • Estar al corriente de sus pagos
  • Teléfono de contacto
  • Correo electrónico
  • CURP (No necesariamente impreso)
  • INE vigente del titular (La dirección deberá ser la misma del inmueble)
  • Certificado médico expedido por una dependencia de salud pública (IMSS o ISSSTE) y aplica de acuerdo con las políticas comerciales vigentes

En el caso de el la inscripción sea para un adulto mayor los requisitos a cumplir son:

  • Estar al corriente en sus pagos
  • INE vigente del titular (La dirección deberá ser la misma del inmueble)
  • Teléfono de contacto
  • Correo electrónico
  • CURP (No necesariamente impreso)
  • Cuando el titular del inmueble no es el adulto mayor, sino su cónyuge, se deberá presentar el acta de matrimonio correspondiente.
  • Si el titular se encuentra finado, el cónyuge deberá presentar el acta de defunción

La renovación o inscripción al descuento de Grupo Mas podrá ser vía electrónica 

La empresa reguladora del servicio de agua en los municipios de los municipios de Veracruz y Medellín de bravo informó que el trámite se deberá a hacer en sus instalaciones, pero también se dio a conocer un cuenta de correo electrónico a donde los usuarios podrían enviar su documentación renovación@grupomasagua.com, por este medio también ser podrá realizar el trámite para obtener el descuento mencionado en el pago de servicio de agua. 

Historias Recomendadas:

FPF

Economía VeracruzSociedad
Inicio Veracruz Descuento grupo mas usuarios servicio agua veracruz medellin de bravo requisitos fechas