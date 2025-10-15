Descuento en Servicio de Agua en Veracruz y Medellín: ¿Quiénes Podrán Obtenerlo? Requisitos
N+
La empresa reguladora del servicio de agua potable en Veracruz y Medellin, informó este día sobre un descuento para algunos de sus usuarios, aquí te presentamos los detalles.
COMPARTE:
Este miércoles 15 de octubre mediante un comunicado la Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento informó acerca del programa de descuentos que implementará en los próximos días para algunos de sus usuarios de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo.
El descuento que se dio a conocer es del 50%, este programa aplaca para pensionados, jubilados, personas con discapacidad y adultos mayores, para acceder a este a beneficio deberás inscribirte en cualquiera de las sucursales comerciales de Grupo Más para inscribirte o renovar el padrón del 50% de descuento en los servicios de agua potable, drenaje y/o saneamiento.
El periodo de tiempo para que los interesados puedan acudir a realizar el trámite comprende del 15 de octubre al 20 de diciembre de este año. Los requisitos para las personas pensionadas o jubiladas son:
- Estar al corriente de sus pagos del servicio
- INE vigente del titular y credencial de pensionado o jubilado (la dirección de ambas deberá ser la misma del inmueble)
- Cuando el titular de del inmueble no es el beneficiario de la pensión o jubilación, sino su cónyuge, se deberá presentar el acta de matrimonio correspondiente
- Si el titular se encuentra finado, el cónyuge deberá presentar el acta de defunción
Para la inscripción o renovación al programa de descuento para personas con discapacidad los requisitos son los siguientes:
- Estar al corriente de sus pagos
- Teléfono de contacto
- Correo electrónico
- CURP (No necesariamente impreso)
- INE vigente del titular (La dirección deberá ser la misma del inmueble)
- Certificado médico expedido por una dependencia de salud pública (IMSS o ISSSTE) y aplica de acuerdo con las políticas comerciales vigentes
En el caso de el la inscripción sea para un adulto mayor los requisitos a cumplir son:
- Estar al corriente en sus pagos
- INE vigente del titular (La dirección deberá ser la misma del inmueble)
- Teléfono de contacto
- Correo electrónico
- CURP (No necesariamente impreso)
- Cuando el titular del inmueble no es el adulto mayor, sino su cónyuge, se deberá presentar el acta de matrimonio correspondiente.
- Si el titular se encuentra finado, el cónyuge deberá presentar el acta de defunción
La renovación o inscripción al descuento de Grupo Mas podrá ser vía electrónica
La empresa reguladora del servicio de agua en los municipios de los municipios de Veracruz y Medellín de bravo informó que el trámite se deberá a hacer en sus instalaciones, pero también se dio a conocer un cuenta de correo electrónico a donde los usuarios podrían enviar su documentación renovación@grupomasagua.com, por este medio también ser podrá realizar el trámite para obtener el descuento mencionado en el pago de servicio de agua.
Historias Recomendadas:
- Estudiantes de la UV se Manifiestan por Muerte de Alumna en Inundaciones en Veracruz
- Habitantes de las Zonas Bajas de Poza Rica Continúan con Afectaciones y sin Apoyos de Limpieza
- Estudiantes de la UV Realizan Bloqueo Carretero; Exigen Rehabilitación de Caminos en Amatlán
FPF