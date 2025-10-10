Detienen a Antonio "N", Exdirigente del PRD en Veracruz por Amenazas y Tentativa de Homicidio

La Fiscalía General del Estado informó este viernes 10 de octubre, que a través de elementos de la Policía Ministerial, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Antonio de Jesús “N”,exdirigente del PRD en Veracruz.

Los ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Veracruz, lo detuvieron como presunto responsable de los delitos de amenazas y homicidio en grado de tentativa en agravio de las víctimas identificadas con las iniciales E.L.R.H., O.P.R. y A.L.P.R.

Noticia relacionada: Detienen al “J1” Presunto Líder de Extorsionadores que Operaban en el Sur de Veracruz

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre, del año en curso cuando el ahora detenido presuntamente amenazó a las víctimas y posteriormente intentó privarlas de la vida. Derivado de esto, autoridades integraron la correspondiente carpeta de investigación por la denuncia presentada y se cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente.

¿Cómo ocurrieron los hechos por los que fue detenido el exdirigente del PRD en Veracruz?

Por presuntas amenazas y homicidio en grado de tentativa, fue detenido Antonio de Jesús “N”, en la carretera Xalapa-Veracruz, en la zona norponiente de la ciudad y fue llevado al centro integral de justicia de la Fiscalía del Estado en la zona norte del municipio porteño.

VIDEO: Hombre Político Amenaza con Arma de Fuego a Habitantes de Fraccionamiento Residencial del Bosque en Veracruz

De acuerdo a los hechos, el pasado 25 de septiembre, el imputado fue captado por una cámara de videovigilancia portando un arma de fuego y tras cortar cartucho, presuntamente amenazó a dos mujeres por unas macetas colocadas a media calle de un fraccionamiento de la ciudad.

Luego de los hechos, los afectados interpusieron una denuncia contra de Antonio, en agravio de tres personas, de lo que derivó una orden de aprehensión emitida por un juez de control. En las próximas horas se espera información sobre posibles medidas cautelares.

Historias recomendadas:

LLZH