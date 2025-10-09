Detienen al “J1” Presunto Líder de Extorsionadores que Operaban en el Sur de Veracruz

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, con sede en Coatzacoalcos, con la colaboración de la Fiscalía Especializada Antisecuestros del estado de Nuevo León, fue detenido, en cumplimiento de una orden de aprehensión, Francisco Javier “N", alias el "J1", presunto líder de un grupo delictivo, junto con él, fue detenida Guadalupe Rosmarit "N" por su posible relación a hechos de extorsión a negocios del sur de Veracruz.

Al "J1", se le atribuyen el haber puesto mantas con mensajes amenazantes en varias partes de la ciudad de Coatzacoalcos, entre ellas, la que fue colocada en la escuela primaria Francisco H. Santos, ubicada en la colonia Puerto México.

Noticia relacionada: Suspenden Clases y Queda Bajo Resguardo Primaria de Coatzacoalcos Tras Manta con Amenazas

También, el "J1", presuntamente estaría relacionado con la quema al restaurante y dejar cartulinas con advertencias a negocios de diversos giros, tales como restaurantes, bares, lavados, florerías, turismo, depósitos, taquerías, llanteras, lotes de carros, los cuales deberían pagar una suma económica.

Agentes de la UECS, aportaron datos de prueba contundentes, que llevaron a la identificación de Francisco Javier "N" y Guadalupe Rosmarit "N" como probables responsables del delito de extorsión agravada.

Video: Se Incendia Restaurante en Coatzacoalcos Presuntamente fue un Ataque con Bombas Caseras | N+

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) , solicitó la colaboración con su homóloga del estado de Nuevo León, para que Agentes Investigadores de la UECS se internaran en aquél estado y llevaran a cabo el cumplimiento de la orden de aprehensión; lo cual sucedió la tarde del lunes 06 de octubre, en la colonia Hacienda la Providencia, cuando los hoy detenidos Francisco Javier "N" y Guadalupe Rosmarit "N" se encontraban cerca del domicilio que habitaban en Nuevo León.

Otras cuatro personas relacionadas a estos hechos fueron detenidas en Coatzacoalcos

Tras la imputación correspondiente, se ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual fue dictada por la Juez, con vigencia de un año. La continuación de la audiencia se llevará a cabo el próximo 14 de octubre.

En Coatzacoalcos, personal operativo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), detuvieron a 4 personas, 3 del sexo masculino y una mujer.

Los detenidos responden a los nombres de Elimelec "N", Gerson Alexandro "N", Emilio "N" y Omar "N", los cuales eran los encargados de hacer y dejar los escritos en varios comercios de Coatzacoalcos. Los detenidos se encuentran ya recluidos en el CERESO Regional Duport Ostión, en Coatzacoalcos, por los delitos de extorsión y venta de droga.

Historias Recomendadas:

FPF