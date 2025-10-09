Hallan Cuerpo sin Vida de Hombre en Carretera Tequila-Zongolica, en Veracruz

La tarde de este miércoles 8 de octubre se registró una intensa movilización debido a que se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida a un costado de la carretera federal 123, tramo Tequila–Zongolica, a la altura de la comunidad Duraznotla, en los límites con el municipio de Los Reyes, en el estado de Veracruz. Las autoridades informaron que el cuerpo pertenece a una persona del sexo masculino.

El hallazgo se reportó cuando los automovilistas que circulaban por la zona, notaron la presencia del cuerpo entre la maleza, cerca del kilómetro 22+400, y dieron aviso inmediato a las autoridades. Elementos de la Policía Municipal y la Policía Estatal, acudieron al lugar en el que se registró el hallazgo para realizar el acordonamiento del área, mientras que a su vez, personal de Servicios Periciales y de la Fiscalía Regional realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

Los restos de la víctima fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Orizaba, donde se espera que algún familiar realice su identificación oficial, ya que hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima encontrada la tarde de este miércoles en la carretera federal 123 Tequila-Zongolica, a la altura de Duraznotla del municipio de Los Reyes, en el estado de Veracruz.

Cuerpo de adulto mayor ahogado es rescatado en presa del norte de Veracruz

El cuerpo sin vida de un adulto mayor que presuntamente cayó a una presa fue rescatado por elementos policicacos. La presa se encuentra ubicada en la comunidad Palo de Rosa, perteneciente al municipio de Tantoyuca, al norte del estado de Veracruz. Los primeros reportes indicaron que la víctima fue identificada como José Díaz, de aproximadamente 80 años, quién se encontraba como desaparecido desde el pasado fin de semana.

Fueron las personas que se encontraban realizando trabajos de limpieza en los alrededores de la presa quienes se percataron del que el cuerpo se encontraba flotando en la presa, por lo que de forma inmediata, dieron parte a las autoridades de la zona sobre este hallazgo.

Luego de las tareas de rescate del cuerpo, se giró la instrucción por parte de las autoridades periciales de que los restos del hombre fueran trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para que se determinen las causas de la muerte.

Con información de Carlos Da Silva y Geldy Cruz | N+

