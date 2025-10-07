Familia es Asesinada Dentro de su Domicilio en Papantla, Veracruz; Incendiaron la Propiedad

La noche del pasado lunes seis de octubre, se registró un hecho violento, el cual, tuvo lugar en el municipio de El Espinal, localizado en la región totonaca del estado de Veracruz. De acuerdo con las primeras indagatorias, aproximadamente a las 11 de la noche del lunes, en la comunidad de Buena Vista se reportó el incendio de una vivienda.

Al percatarse de la salida de humo del domicilio, pobladores de la zona se acercaron para comenzar a sofocar las llamas que salían del inmueble, sin embargo, al ingresar, se percataron que habían tres personas sin vida en el interior de la vivienda y que presuntamente mostraban huellas de tortura. Se trató de dos personas del sexo femenino y una del sexo masculino quienes habrían sido asesinados y cuyos cuerpos se encontraban tendidos en el suelo.

Este hecho alertó a los habitantes de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de El Espinal, por lo cual, dieron aviso a las autoridades correspondientes, siendo elementos de la Policía Municipal quienes acudieron como los primeros respondientes y confirmaron los hechos de violencia que se registraron en el lugar.

Posteriormente, la Policía Municipal dio parte a las corporaciones de seguridad, arribando al lugar una movilización de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y minutos más tarde, llegaron efectivos de Policía Ministerial con personal de la Fiscalía Regional con sede en el municipio de Papantla, quienes llegaron para tomar conocimiento de los hechos.

Personal de la Fiscalía realizó el acordonamiento de la zona para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente, llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos. Instantes después, familiares de las víctimas llegaron al sitio donde ocurrió la agresión. Las personas que perdieron la vida en este ataque aún no han sido identificadas en su totalidad por parte de las autoridades.

