Así se Vivió la Megamarcha de la Universidad Veracruzana en las Distintas Regiones de Veracruz
En días anteriores, se dio a conocer que estudiantes de la Universidad Veracruzana realizarían una megamarcha por los hechos ocurridos al norte del estado. Este viernes se llevó a cabo.
La tarde de este viernes 17 de octubre, alumnos de las distintas facultades y regiones de la Universidad Veracruzana se reunieron en punto de la una de la tarde para realizar la megamarcha que se tenía programada para hoy. En días anteriores, los estudiantes manifestaron que en esta marcha, el objetivo se centraba en levantar la voz por sus compañeros que perdieron la vida en las recientes inundaciones y que el movimiento se realizaría de manera pacífica.
Estudiantes de distintas facultades en las regiones Poza Rica, Tuxpan, Xalapa, Veracruz, Orizaba y Coatzacoalcos realizaron esta megamarcha, donde además también se exigieron mejores protocolos de seguridad ante estos desastres naturales.
Estudiantes de la UV en Coatzacoalcos piden que se investiguen las muertes de los estudiantes
En Coatzacoalcos, estudiantes de la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, bloquearon la avenida que lleva el mismo nombre la tarde de este viernes, como parte de las exigencias de seguridad para la comunidad estudiantil tras lo ocurrido en las inundaciones en Poza Rica.
Jóvenes, en su mayoría vestidos de negro, leyeron un pliego petitorio donde solicitan a las autoridades de la máxima casa de estudios que se investiguen las causas reales de las muertes de los estudiantes. Esta manifestación se suma a la megamarcha que se realiza en los demás campus del estado de la Universidad Veracruzana.
En Orizaba, estudiantes de la Universidad Veracruzana llegan hasta la vicerrectoría para manifestarse
Estudiantes de distintas facultades de la Universidad Veracruzana iniciaron la megamarcha en la Iglesia de Los Dolores para posteriormente llegar a la vicerrectoría de la institución en la ciudad de Orizaba.
Argumentan que no se necesita un gran número de compañeros fallecidos para que se levante la voz y ellos también exigen mayor efectividad en los protocolos de emergencia.
No hace falta que hayan muerto muchas personas o muchos compañeros para hacer una marcha y no están solos; aunque estemos a kilómetros, separados, estamos juntos.
Estudiantes del Campus Mocambo en Boca del Río se manifiestan por los estudiantes afectados de la zona norte del estado
En el puerto de Veracruz, estudiantes del campus Mocambo realizaron el recorrido de la megamarcha partiendo desde Paseo Martí, recorrieron el bulevar Manuel Ávila Camacho y finalizaron al llegar a la vicerrectoría ubicada sobre Juan Pablo II.
Dieron a conocer que lamentan los hechos registrados al norte del estado de Veracruz y mencionaron que, además de ser una protesta, también se organizaron para la recaudación de víveres para las zonas afectadas. Cabe destacar que todas estas marchas se realizaron de manera pacífica, por lo cual no hay reporte de incidentes ni personas lesionadas.
Con información de Mónica Ricardez, Carlos Da Silva y Alfonso Rodríguez
