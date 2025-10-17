Muere Joven tras Accidentarse en Autopista Cuando Regresaba de Repartir Víveres a Poza Rica

Un joven falleció en un accidente automovilístico en la autopista Totomoxtle–Tihuatlán, cuando regresaba de repartir víveres a los damnificados en Poza Rica, por las inundaciones. Los hechos ocurrieron la madrugada del jueves, 16 de octubre.

De acuerdo con los hechos, un grupo de cristianos de un templo de Potrero Nuevo perteneciente a Atoyac, acudieron a Poza Rica a dejar víveres, pero cuando venían de regreso, la camioneta en la que viajaban se salió del camino y se impactó contra una barra metálica, cerca del kilómetro 214+850, en el tramo Tihuatlán–El Palmar.

En este accidente, el joven identificado como Carlos Yahir Crisostomo, de 22 años, originario de la ciudad de Córdoba, Veracruz, perdió la vida. Otro hombre resultó herido de gravedad, el cual responde al nombre de Ramón P. F., de 42 años, con domicilio en Cuautlapan, perteneciente a Ixtaczoquitlán, quien sufrió lesiones graves y fue trasladado por paramédicos de la Cruz Ámbar a un hospital privado en Poza Rica.

Joven fallecido en accidente fue estudiante de la Universidad Veracruzana

Este acontecimiento consternó a la comunidad estudiantil y docentes de la facultad de arquitectura de la Universidad Veracruzana de Córdoba, ya que Carlos Yahir Crisostomo, era parte de la institución semestres atrás. Algunos compañeros le realizaron un homenaje.

Ayer este le hicimos un pequeño homenaje, era alguien que le gustaba ayudar bastante. Tuvo ese afán de ir a apoyar a Poza Rica

Carlos era un gran amigo muy estimado, acá en la facultad. Todos lo recordamos con su alegría con su sonrisa siempre con música todos los que se lo seguimos en redes, veíamos sus cánticos siempre él muy religioso.

Velan a joven fallecido en accidente tras dejar víveres en Poza Rica

En su domicilio en la calle primero de Mayo, de la colonia Santa Cruz Buena Vista de la ciudad de Córdoba, fue velado Carlos Yahir Crisostomo, en espera de sepultarlo este sábado 18 de octubre. Sus compañeros y exdocentes lo acompañaron en sus últimas horas, y brindaron unas palabras sobre él.

Todos les recordamos con cariño, fue un chico que se distinguió siempre por ser alegre por ser muy empático

Era un muchacho que finalmente, además de estar estudiando, este era era muy trabajador, bueno para solventar precisamente sus necesidades económicas

