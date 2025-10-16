Carambola en la Carretera Transístmica Deja Dos Fallecidos y Varios Lesionados

En la zona sur del estado de Veracruz un fuerte accidente ocurrió la tarde del jueves 16 de octubre sobre la carretera Transístmica, entre la desviación a Oteapan y el poblado llamado El Porvenir. En el accidente se vieron involucrados por lo menos tres vehículos, entre ellos, un auto compacto, un vehículo de carga y un autobús de pasajeros.

Se dio a conocer que tras este accidente ocurrido al sur del estado de Veracruz, hubo como saldo al menos dos personas fallecidas y varias personas lesionadas, así como cuantiosos daños materiales, luego de que un tráiler impactara por alcance a un automóvil, proyectándolo contra la parte trasera de un autobús de pasajeros.

Según los testigos, se informó que el tráiler, que circulaba con dirección a Jáltipan, no logró frenar a tiempo y terminó impactando a un vehículo, el cual terminó detrás del camión de pasaje. Minutos más tarde, arribaron al lugar del accidente elementos de Protección Civil, quienes se encargaron de brindar atención a las personas que terminaron con heridas y lesiones.

Mujer pierde la vida al ser arrollada por un autobús de pasajeros

Una mujer identificada como Gloria Romina de aproximadamente 20 años, murió después de ser atropellada por el conductor de un camión de transporte urbano la mañana de este jueves. La joven circulaba entre la avenida Miguel Alemán y la calle Alcocer de la colonia centro del municipio de Veracruz, cuando fue impactada por el vehículo de transporte público.

De acuerdo con el chofer, quien solo se limitó a decir que él cruzó con el semáforo en verde, no se dio cuenta que ella cruzaba en ese momento, por lo que se da la tragedia. Otros testigos mencionaron que la ahora occisa, presuntamente se pasó la avenida sin precaución y con los audífonos puestos, por lo que en ningún momento escuchó cuando le dijeron que no caminara en ese momento.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para atenderla cuando aún tenía signos vitales, sin embargo, a pesar de los esfuerzos ya no se puedo hacer nada y perdió la vida. Elementos policiacos acordonaron la zona, obstruyendo la circulación con dirección de sur a norte por más de una hora. Minutos más tarde, periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Con información de Mónica Ricardez y Alfredo Arellano | N+

LAVR