Eventos en Veracruz por Día de Muertos 2025: ¿Qué Actividades Habrá en Octubre y Noviembre?
Liana Zamudio | N+
Te damos a conocer la lista de actividades que se llevarán a cabo de forma gratuita en Veracruz por día de muertos y halloween 2025
Ya fueron anunciadas las actividades gratuitas que habrá este mes de octubre y los primeros días de noviembre del 2025, como parte de las celebraciones por día de muertos y halloween, en la ciudad de Veracruz.
En la ciudad habrá desde desfiles de catrinas, altares, leyendas, conciertos, entre otras actividades dirigidas tanto para chicos y grandes, turistas y locales. Te compartimos la lista con horarios y fechas, para que puedas acudir a la de tu preferencia.
Noticia relacionada: ¿Qué Actividades Habrá en el Carnaval de Catrinas Veracruz 2025? Desfile, Ruta y Horarios
¿Cuáles son las actividades gratuitas que habrá en Veracruz por Día de Muertos 2025?
Del viernes 24 de octubre al domingo 2 de noviembre 2025, podrás disfrutar de distintas actividades gratis que se desarrollarán en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz.
- Leyendas de la Vera Cruz: Interior Palacio municipal, 7:00 pm del 25 al 28 octubre.
- Festival de la familia: Macroplaza 5:00 pm, domingo 26 de octubre.
- Gran carnaval de catrinas: Recorrido hasta la plaza Magisterio 6:00 pm, domingo 26 de octubre.
- Fashion show: Independencia patronal, 5:00 pm, martes 28 de octubre.
- Tradicional altar de muertos: Escalera del palacio municipal, a partir del 29 de octubre.
- Encuentro de catrinas: Zócalo, 6:00 pm, miércoles 29 de octubre.
- Charla “Tumbas famosas del puerto”: Casa Museo Salvadora Díaz Mirón, 11:00 am, jueves 30 de octubre.
- Noche de leyendas: Teatro Francisco Javier Clavijero; dos funciones, 6 pm y 8 pm, jueves 30 de octubre.
- Exposición de altares: Bajos del palacio municipal, viernes 31 de octubre.
- Zumba de día de muertos: Reino Mágico, 5:00 pm, viernes 31 de octubre.
- Concierto temático de Halloween: Orquesta Filarmónica Boca del Río-Veracruz en Foro Boca, 8:00 pm, viernes 31 de octubre.
- Pintando tu calaverita: Corredor Zamora del 1 al 2 noviembre.
- Taller de pintura: Calaveritas pop: Bajos del palacio, del 1 al 2 noviembre.
- Programa especial de muertos: Zócalo, 5:00 pm, 1 de noviembre.
- 5to Festival: Tamaliza del puerto: Zócalo, 2 de noviembre.
Además de estas actividades culturales, habrá callejoneadas, gala folclórica, tarde de danzón y concierto de la banda municipal.
