¿Qué Actividades Habrá en el Carnaval de Catrinas Veracruz 2025? Desfile, Ruta y Horarios
N+
Dieron a conocer las actividades del Carnaval de Catrinas 2025 a realizar en Veracruz con motivo de los festejos de Día de Muertos.
COMPARTE:
Con motivo de los festejos alusivos al Día de Muertos, se informó acerca de la realización de la séptima edición del Carnaval de Catrinas 2025 en la ciudad y puerto de Veracruz. Se confirmó que este desfile se realizará el próximo domingo 26 de octubre en punto de las 6 de la tarde.
Este recorrido partirá de la Calle Capitan Pedro Sainz de Baranda en el fraccionamiento Faros, justo donde se ubica un conocido hotel de la zona del malecón de Veracruz y concluirá este desfile en la zona de la Plaza del Magisterio ubicada en el bulevar Manuel Ávila Camacho.
Los organizadores mediante redes sociales lanzaron la invitación a la ciudadanía en general que guste participar en esta edición del carnaval de catrina, a realizar su inscripción correspondiente en los medios dispuestos para ello. También dieron a conocer el reglamento para formar parte de este evento, donde destacaron los siguientes puntos:
- Los participantes deben ir caracterizados, maquillados o con máscara alusiva a Día de Muertos, de lo contrario no podrán formar parte del desfile.
- No se permitirá el ingreso de animales .
- Prohibida la música de reguetón o denigrante.
- Prohibida la propagando política.
- Y los vehículos que participen en el desfile deberán estar adornados con la temática del evento.
Noticia relacionada: Mega Procesión de Catrinas 2025: Fecha, Ruta y Detalles del Desfile en CDMX
Realizarán desfile de tradiciones por Día de Muertos en Xalapa
En Xalapa, también se informó la realización del primer desfile de tradiciones Xalapa, con motivo de los festividades por el Día de Muertos, se dio a conocer que se realizará un desfile por las principales calles de la ciudad capital el próximo 22 de octubre.
Motivo que causará cierre viales que pueden desencadenar en afectaciones viales en el primer cuadro de la capital del estado, se recomienda a los conductores a evitar esta zona ya que se prevé que asista una gran cantidad de personas a presenciar este desfile como ha ocurrido en años anteriores que se han realizado desfiles de catrines y catrinas.
Historias Recomendadas:
- Confirman Dos Bebés Fallecidos por Dengue al Norte del Estado de Veracruz en 2025
- Tráiler Queda Atorado Nuevamente en el Cruce de Vías de la Central de Abastos en Veracruz
- Se Incendia Tráiler que Transportaba Camionetas en la Carretera Paso del Toro-Santa Fe, Veracruz
FPF