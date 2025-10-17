Extienden Suspensión de Clases en Universidad Veracruzana: ¿Cuándo se Reanudarán Actividades?

La tarde de este viernes 17 de octubre, por medio de un comunicado de la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana, se informó a la comunidad estudiantil la situación relacionada con la continuidad de actividades académicas y escolares en la región Poza Rica-Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

Se dio a conocer que, debido a las afectaciones ocasionadas por las recientes inundaciones en la región, se suspenderán las clases a partir del día lunes 20 de octubre hasta el día miércoles 3 de diciembre en las entidades académicas, Centros de Idiomas y Talleres Libres de Arte, en todos los niveles y modalidades educativas en la región Poza Rica-Tuxpan.

Así mismo, se informó que el plan de continuidad académica, derivado de la contingencia por las inundaciones, se publicará próximamente a través de los medios oficiales de la Universidad Veracruzana. Mencionan que este plan considerará las condiciones de la comunidad estudiantil, así como el personal académico y el estado de la infraestructura y el equipamiento.

A través de este comunicado, se dio a conocer que se informará acerca de la conclusión del periodo escolar agosto 2025-enero 2026, sobre trámites escolares, apoyos y becas estudiantiles, así como inscripciones al periodo intersemestral de invierno 2026 y al periodo febrero-julio 2026, servicios sociales y prácticas profesionales.

Se realizó la recomendación a los estudiantes verificar la información a través de los medios oficiales de la institución educativa.

La tarde de este viernes 17 de octubre, alumnos de las distintas facultades y regiones de la Universidad Veracruzana se reunieron en punto de las 13:00 horas para realizar la megamarcha que se tenía programada para hoy. En días anteriores, los estudiantes manifestaron que en esta marcha, el objetivo se centraba en levantar la voz por sus compañeros que perdieron la vida en las recientes inundaciones y que el movimiento se realizaría de manera pacífica.

Estudiantes de distintas facultades en las regiones Poza Rica, Tuxpan, Xalapa, Veracruz, Orizaba y Coatzacoalcos realizaron esta megamarcha, donde además también se exigieron mejores protocolos de seguridad ante estos desastres naturales.

