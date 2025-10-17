Mujer Resulta Herida tras Asalto a Negocio de Pinturas en el Centro de la Ciudad de Veracruz

La tarde de este viernes 17 de octubre se registró un hecho violento en la zona centro de la ciudad de Veracruz. Autoridades y cuerpos de emergencia se trasladaron hasta un negocio luego de recibir un reporte en el cual se informaba que una mujer resultó lesionada tras un asalto a una tienda de pinturas en la ciudad de Veracruz.

Los hechos anteriormente descritos se registraron en la esquina de la avenida Miguel Alemán y J.B. Lobos de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz. De acuerdo con el reporte inicial, se indicó que sujetos habrían llegado a bordo de una motocicleta y con un arma de fuego, presuntamente, dispararon, lesionando a una mujer, quien debido a la gravedad de la herida tuvo que ser llevada a un hospital para brindarle atención médica.

Se dio a conocer que otros empleados resultaron con crisis nerviosa. Minutos más tarde, arribaron al lugar de los hechos elementos de la Policía Municipal, así como elementos de la Marina, quienes se encargaron de resguardar la zona en espera de las diligencias de ley, para realizar el levantamiento de evidencia en la zona de conflicto.

La tarde del pasado jueves 16 de octubre, tuvo lugar en el municipio de Coatzacoalcos un hecho violento, cuando, según los reportes, se registró el robo de aproximadamente 120 mil pesos en efectivo a una persona que recibió un impacto de bala en la pierna. Los hechos anteriormente descritos tuvieron lugar en Nicolás Bravo y Agustín Melgar de la colonia Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo, en dicho municipio.

Se dio a conocer que la víctima fue identificada como Efraín “N”, de 50 años de edad, quien, debido al impacto, fue auxiliado por sus familiares y procedieron a realizar el traslado a un hospital privado de la zona. Según testigos, el agraviado iba llegando a su domicilio a bordo de su auto particular, luego de haber retirado la fuerte suma de dinero, cuando de manera inesperada, dos sujetos lo interceptaron y, posteriormente, uno de ellos habría activado el arma de fuego en contra de la víctima.

Hasta el momento no hay reporte oficial en el que informe si hubo personas detenidas derivado de estos hechos de violencia registrados en la zona sur del estado de Veracruz la tarde-noche de este jueves.

Con información de Javier Maldonado y Mónica Ricardez | N+

LAVR