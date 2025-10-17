Padres de Familia Bloquean Carretera Xalapa-Alto Lucero; Piden Destitución de Tres Profesoras

La mañana de este viernes, en la colonia Unión Antorchista, padres de familia bloquearon la carretera Xalapa-Alto Lucero, a la altura de su comunidad, para exigir la destitución de tres profesoras de la Escuela Telesecundaria “Unión Antorchista”, a quienes acusan de maltrato hacia los estudiantes.

La protesta ocasionó largas filas de vehículos y caos vial durante varios minutos. Los manifestantes exigieron la reinstalación del director del plantel, quien llevaba más de 16 años al frente de dicha institución.

Padres de familia se manifiestan en la escuela Juan Escutia para exigir rendición de cuentas

La mañana del pasado miércoles 15 de octubre, padres de familia de la Escuela Primaria Juan Escutia de la ciudad de Veracruz tomaron el plantel, ya que manifestaron que están inconformes porque las cuentas de las cuotas escolares no son del todo claras.

Estamos pidiendo rendición de cuentas desde hace unos días porque ha habido acciones que nos hacen dudar de que haya todavía dinero en la sociedad de padres de familia.

También dieron a conocer que se quejan porque en una de las reuniones a las que convocó la escuela, no dejaron entrar a todos los padres de familia, lo que provocó un intercambio de palabras entre los mismos padres inconformes, y manifestaron que incluso pedirán que se rindan cuentas de la cooperativa.

Yo no veo por qué no podría entrar si yo soy el padre; mi esposa es la tutora, pero yo soy el padre. Yo vengo a hacer faenas, yo vengo a consumir a la cooperativa; incluso también se va a pedir que se rindan cuentas de la cooperativa.

Indican que les están poniendo restricciones y denuncian que existe un presunto nepotismo, tráfico de influencias y muchas cosas más. También piden la intervención de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para que tome cartas en el asunto.

