Emiten Aviso Especial por Frente Frío 7 y Probabilidad de Lluvias en Veracruz: ¿Cuándo Lloverá?

La Secretaría de Protección Civil dio a conocer un aviso especial dado que se prevé el aumento den el potencial de lluvias y tormentas en la entidad veracruzana. Se informó acerca de la llegada del frente frío número 7 al noreste del Golfo de México durante la madrugada del domingo 18 de octubre.

Este sistema meteorológico y el desplazamiento de la vaguada monzónica en el oeste suroeste del Golfo de México, la cual se combinará con la divergencia del viento de un anticiclón en altura, esto favorecerá el potencial para lluvias y tormentas a partir de la noche del sábado 18 de octubre con tendencia a decrecer el jueves. Los pronósticos indican que los máximos se esperan en las cuencas del sur del estado.

Pronóstico para los próximos días en el estado de Veracruz

Para este sábado 18 de octubre se prevé que los nublados aumenten por la tarde-noche con la probabilidad mayor de lluvias aisladas en zonas montañosas, con acumulados de 5 a 20 milímetros con probables máximos mayores a 30 milímetros en la zona de las altas montañas. Habrá viento del noreste, este y sureste de 20 a 35 km/h. El oleaje será 0.5 a 1.0 metros en la proximidad de la costa norte, menores a 0.5 metros en el resto del litoral de la entidad.

El domingo 19 de octubre el potencial de lluvias y tormentas aumentaran. Se pronostican acumulados de 5 a 20 milímetros en promedio en el estado con máximos de 50 a 70 milímetros entre las cuencas del Tecolutla al Colipa y partes altas de las cuencas del Papaloapan al Tonalá. Los vientos serán del noroeste y norte de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 55 km/h en la costa y áreas de tormentas. Prevalecerá el ambiente templado a relativamente caluroso al mediodía. Con oleaje de 0.5 a 1.0 metros en las proximidades de la costa.

El día lunes 20 de octubre las lluvias y tormentas se concentran especialmente en la zona de llanura-costa del centro y cuencas del sur. Acumulados de 5 a 20 mm con máximos de 50 a 70 mm en la costa y llanura del centro, así como entre las cuencas del Papaloapan al Tonalá. Viento del Noroeste y Norte de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en la costa y áreas de tormentas. Ambiente templado a relativamente caluroso al mediodía. Oleaje de 0.5 a 1.0 metros en las proximidades de la costa.

Para el próximo martes 21 de octubre las lluvias y tormentas se concentran en las cuencas del sur del estado con acumulados de 5 a 15 milímetros con máximos de 20 a 50 milímetros estas precipitaciones se concentrarán principalmente en las partes altas de las cuencas del Papaloapan al Tonalá. Los vientos serán del norte y noreste de 20 a 35 km/h con algunas rachas de 40 km/h en la costa, con posibilidad de mayores en áreas de tormenta. El ambiente será templado a relativamente caluroso. El oleaje previsto será de 0.5 a 1.0 metros en las proximidades de la costa.

¿Dónde se ubica la onda tropical 98L?

