Sheinbaum Informa si se Perderá el Ciclo Escolar por Lluvias en Hidalgo, Puebla y Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló del ciclo escolar en escuelas de Hidalgo, Puebla y Veracruz, luego de las afectaciones por las lluvias en cinco estados del país.

Video: Sheinbaum Anuncia Plan para Atender Emergencia por Lluvias

En conferencia de prensa mañanera hoy 20 de octubre de 2025, la presidenta Sheinbaum aseguró que el ciclo escolar 2025-2026 no corre riesgo, sin embargo, dijo, esta semana no puede haber clases en los estados afectados por lluvias.

No (corre riesgo el ciclo escolar), de todas formas esta semana ano puede haber clases.

Educación a distancia

La titular del Ejecutivo Federal indicó que ya se está implementando la educación a distancia o provisional, es decir, en otros lugares cercanos.

Ya se está implementando la educación a distancia, pero si en un lugar no puede haber clases de manera inmediata, se revisa en qué lugar provisional puede haber.

Explicó que el tiempo de reconstrucción será variado, ya que hubo lugares con poca afectación o solo es una pequeña parte del poblado, y que hay poblados que prácticamente se los llevó el lodo.

Hay localidades que una buena parte del pueblo ya no está, se la llevó el lodo. Depende mucho de los lugares.

