Caso Fabiola Ortiz: Mala Calificación, Posible Móvil del Asesinato de Maestra en Putla, Oaxaca

El fiscal general del estado de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla, dio a conocer que se investiga si una mala calificación sería el posible móvil del asesinato de la maestra Fabiola Ortiz Medina en el Colegio de Bachilleres (COBAO) 6 en Putla, Oaxaca.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, la calificación que recibió un alumno habría sido el posible móvil del homicidio de la maestra. Este hecho ha causado indignación y tristeza en la comunidad educativa del COBAO de Putla, Oaxaca. Así lo explicó:

Hasta ahorita nuestra línea principal tiene que ver con un tema al interior de la misma institución académica con un alumno. Estamos en ese proceso. Es un tema de una calificación ahí

¿Cómo fue el asesinato de Fabiola Ortiz Medina?

Fabiola Ortiz Medina, maestra de Psicología del COBAO 6, fue asesinada al exterior del plantel ubicado en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Los hechos ocurrieron cuando la docente llegó al colegio para dar clases como de costumbre. Sin embargo, cuanto terminaba de estacionar su camioneta color gris, fue atacada a balazos en diversas ocasiones.

Las detonaciones alertaron a los alumnos, maestros y padres de familia que se encontraban en la zona, por lo que de inmediato buscaron refugiarse y solicitar la presencia de las autoridades de seguridad.

Una vez que los servicios de emergencia llegaron a la zona, solo pudieron confirmar que la maestra Fabiola, ya no contaba con signos vitales. El lugar fue acordonado para llevar a cabo las primeras investigaciones.

Dan último adiós maestra Fabiola Ortiz en Oaxaca

El personal directivo, administrativo, docente y la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres de Oaxaca Plantel 6 "Putla de Guerrero", lamentaron el deceso de la maestra, el cual ocurrió la tarde del miércoles. Este jueves le realizaron un homenaje de cuerpo presente en las instalaciones del plantel en el que trabajó durante varios años.

Luego de que alumnos y colegas ofrecieron mensajes para despedirla y exigir justicia, le brindaron un fuerte aplauso.

