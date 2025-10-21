Termómetro Baja en CDMX: Activan Alerta por Frío de hasta 4 Grados a Partir de Esta Madrugada

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC-CDMX) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 22 de octubre de 2025 en algunas demarcaciones.

De acuerdo con la dependencia capitalina, se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas del miércoles, principalmente en partes altas.

Noticia relacionada: Se Reaviva Fuerte Incendio en Ecatepec Hoy: ¿Qué se Quemó en la Colonia Hank González?

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla por fríos?

Con corte a las 13:30 horas de este martes, la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas se mantenía activa en las siguientes alcaldías:

Milpa Alta Tlalpan

¿Qué hacer ante activación de alerta por frío?

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío, ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano, y si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada. Así como:

Resguardar a mascotas del frío; no dejarlas a la intemperie.

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de #temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 22/10/2025 en partes altas de las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Atiende nuestras recomendaciones y recuerda que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/lHTb5l0Z5B — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 21, 2025

Historias recomendadas:

AMP