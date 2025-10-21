Matan al Subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Michoacán, Víctor Manuel Velázquez

Víctor Manuel Velázquez Castillo, subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Michoacán, fue asesinado a balazos este martes 21 de octubre 2025, cuando viajaba en su vehículo sobre la carretera Morelia–Maravatío.

Los primeros reportes indican que hombres armados lo interceptaron y atacaron a balazos, lo que provocó que su auto volcara.

La Fiscalía de Michoacán informó que se inició una carpeta de investigación por el homicidio del subdirector de la Policía Municipal de Indaparapeo, Víctor Manuel Velázquez Castillo, ocurrido este día en la carretera a Queréndaro.