Asesinan a Miguel Bahena Solórzano, Alcalde de Pisaflores, Hidalgo.

Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, Hidalgo, fue ejecutado la noche de este lunes, confirmó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fuerza política a la que pertenecía.

De acuerdo con reportes preliminares, el edil fue asesinado a balazos en la comunidad de La Estancia. En plena calle, sujetos armados lo atacaron y se dieron a la fuga, según reportes de la policía local.

Según los informes, el cuerpo del alcalde presentaba al menos cinco impactos de bala.

Tras el crimen, el PVEM exigió una investigación para dar con los responsables del "cobarde asesinato".

Condenamos enérgicamente el cobarde asesinato de Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, y miembro de nuestro instituto político.

Exigimos una investigación inmediata y exhaustiva, que conduzca al castigo de los responsables.

En un comunicado, el instituto político se solidarizó con la familia, amigos, colaboradores y con todo el pueblo de Pisaflores.

"Reiteramos nuestro compromiso con la paz, la legalidad y la protección de quienes ejercen funciones públicas al servicio de la ciudadanía", indicó el PVEM.

"No podemos permitir que la violencia siga minando la democracia y la seguridad de las comunidades", añadió.

Al momento, autoridades locales y estatales no han ofrecido mayores detalles.

¿Quién era Miguel Bahena Solórzano?

Miguel Bahena Solórzano nació en Ahualulco, San Luis Potosí, y en los inicios de su trayectoria política militó en el Partido Acción Nacional.

Cumplió un año al frente del Ayuntamiento de Pisaflores el pasado 5 de septiembre.

Licenciado en Derecho, se desempeñó como asesor jurídico en el municipio en el que fue electo en los comicios de 2024, postulado por el PVEM. Antes ocupó el mismo puesto en Jacala.

Según reportes locales, era propietario de dos restaurantes en Chapulhuacán y una farmacia.

