Fiscalía de Michoacán Revela la Causa de Muerte de Bernardo Bravo, Líder Limonero en Michoacán

Después del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido la mañana de este lunes 20 de octubre 2025, la Fiscalía de Michoacán informó que abrió una investigación por el homicidio del Presidente de Asociación de Citricultores Del Valle de Apatzingán.

Señaló que el homicidio ocurrió este día en el camino Apatzingán–Tepetates.

Noticia relacionada: ¿Quién Era Bernardo Bravo Manríquez? Datos del Líder de los Limoneros Asesinado en Michoacán

Aproximadamente a las 8:00 horas, el citricultor fue encontrado sin vida a bordo de un vehículo Toyota Tacoma color gris, de su propiedad

La fiscalía del estado indicó que tras realizar las diligencias correspondientes en el lugar del hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicó la necropsia de ley.

Se determinó su muerte por herida en la cabeza, ocasionada por disparo de arma de fuego

VIDEO: Así Fue Localizado Bernardo Bravo, Líder de Limoneros en Apatzingán, Michoacán

Sobre el homicidio, la Fiscalía aseguró que emprendió diversos actos de investigación con el apoyo de peritos especialistas en diversas disciplinas.

No se descarta ninguna línea de investigación

En sus publicaciones en redes sociales llamaba a establecer mesas de paz en la región, también denunciaba la inseguridad que enfrentaban los productores de limón, incluso, su último video publicado en su cuenta de Facebook invitaba a los productores a asistir al “tianguis limonero” que se realizó en Apatzingán. Incluso pedía evitar la intervención de "coyotes" porque, acusaba que alteraban los precios del limón.

Lo despiden con misa

Este día, fue despedido con una misa de cuerpo presente en la Catedral de Apatzingán, después su cuerpo fue trasladado a Morelia, donde este martes se llevará a cabo su sepelio.

Asumió como líder de la Asociación de Productores de Limón del Valle de Apatzingán el 9 de octubre de 2024.

También era presidente de los productores de limón a nivel nacional.

Historias recomendadas: