Asesinan a Bernardo Bravo, Líder Limonero de Apatzingán, Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán reportó el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero en Apatzingán, la mañana de hoy 20 de octubre de 2025.

En un mensaje en redes sociales, la dependencia estatal informó que se abrió una investigación por el homicidio.

Detalló que Bravo Manríquez, presidente de la asociación de citricultores del Valle de Apatzingán, fue localizado sin vida hoy a bordo de su vehículo.

El hallazgo ocurrió en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates, indicó de manera preliminar.

Gobierno de Atizapán lamenta asesinato

Por su parte, el Gobierno de Apatzingán lamentó el asesinato del empresario Bravo Manríquez.

“Nos solidarizamos con él, con su familia y con todas las personas que día a día trabajan con esfuerzo y esperanza por el desarrollo de nuestra tierra”, indicó en un comunicado.

Luego de condenar los actos contra la vida, la paz y el bienestar de la población, demandó el esclarecimiento de los hechos.

Como gobierno, pedimos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de los hechos y justicia para quienes han sido víctimas.

Afectaciones al sector limonero michoacano

Desde hace varios años, el sector limonero de Michoacán ha sufrido el embate de bandas delictivas y ha denunciado afectaciones por extorsiones, secuestros y homicidios.

Por esa razón, empresarios y empacadores en varias ocasiones se han manifestado e incluso han parado sus actividades.

También en diversos momentos se han desplegado operativos de las fuerza armadas en la región de Tierra Caliente para evitar afectaciones al sector citrícola de la entidad.

Asesinatos de empresarios limoneros

Sin embargo, se han reportado varios asesinatos de empresarios:

En diciembre 2024, el empresario limonero Rogelio Escobedo Peñaloza fue asesinado a balazos cuando circulaba por la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán.

fue asesinado a balazos cuando circulaba por la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán. En septiembre 2024, José Luis Aguiñaga Escalera, uno de los principales productores de limón en la región de Tierra Caliente, fue asesinado en su rancho en el municipio de Buenavista.

El año pasado, productores de limón de Buenavista y Apatzingán acusaron que los grupos criminales querían duplicarles cuotas.

Ante ello, tanto productores como empacadoras realizaron paros en demanda de que las autoridades combatieran a los extorsionadores.

Los afectados afirmaron que el grupo delictivo de Los Viagras les cobraban 40 mil pesos por camión de limón que saliera de esos dos municipios.

