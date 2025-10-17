Tommy Bot: Estudiantes de Puebla Presentan "Perro" Robot para Búsqueda de Personas con IA

En el Tech Capital Puebla 2025, académicos y estudiantes de la BUAP presentaron a "Tommy Bot" un robot cuadrúpedo adquirido, al cual le están implementando algoritmos con Inteligencia Artificial (IA) para la búsqueda de personas en zonas de difícil acceso, entre otros usos.

Este innovador robot camina, brinca, saluda y puede ser útil en el monitoreo de sustancias peligrosas, así como en el sector de la construcción; El Dr. Rigoberto Cerino, investigador de la BUAP, dio más detalles sobre sus objetivos.

Como está la plataforma ya integrada, le podemos anexar ciertos sensores para la detección de ciertas sustancias peligrosas y podemos englobarlo con los algoritmos que desarrollamos en conjunto para que aprenda ciertas actividades, que aprenda a navegar autónomamente.

Crean robot para búsqueda de personas con Inteligencia Artificial. Foto: Alfredo Santos | N+

Crean "Tommy Bot" un robot que realizará recorridos en desastres naturales

El robot interactúa y aprende mediante sensores, por lo que esta innovación ya es utilizada en varios sectores económicos, en el caso de constructoras, puede hacer recorridos con una imagen tridimensional; Esto dijo Francisco González, estudiante de doctorado de la BUAP.

A este robot se le incluye un sensor para hacer un mapeo con una imagen tridimensional y las constructoras pueden hacer recorridos en las nuevas obras checar el avance todos los días en tiempo real.

Este proyecto es 100% desarrollado por estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) quienes buscan que "Tommy Bot" pueda utilizarse en desastres naturales como el que recientemente sucedió en la Sierra Norte.

Robot "Tommy Bot" trabaja con sensores de Inteligencia Artificial. Foto: Alfredo Santos | N+

Celina Peña Guzmán, secretaria de Humanidades, Tecnología e Innovación de la BUAP, dio a conocer que a este robot se le está entrenando para que pueda reconocer voces humanas, tejidos y rostros para agilizar la localización de personas.

Tech Capital Puebla 2025 presenta proyectos para empresas de tecnología de talla mundial

Por su parte el Gobierno de Puebla mencionó que "Tommy Bot" y más proyectos presentado en el Tech Capital Puebla 2025 son un referente nacional en la innovación y tecnología.

Lanzarán al Espacio Nanosatélite Desarrollado por Poblanos

Cabe destacar que en dicho evento se congregaron más de 60 expertos globales en áreas como la Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas, donde el principal objetivo era juntar a talentos poblanos con oportunidades que ofrecen las empresas tecnológicas de talla mundial.

Con información de Ana Celia Lara

