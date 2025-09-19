Realizan Primera Cirugía con Inteligencia Artificial a una Mujer en Clínica de Puebla

Este jueves 18 de septiembre de 2025 personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), llevó a cabo la primera cirugía protésica de rodilla asistida por inteligencia artificial e interfaz 3D, mediante el robot CORI en la nueva Clínica de Cirugía Articular del Instituto.

La beneficiada es una mujer de 64 años de edad quien pudo recuperarse en tan solo un día gracias a la inteligencia artificial aplicada durante la operación por parte de los médicos.

Inteligencia artificial Robot CORI asistió cirugía de rodilla realizada por el ISSSTEP

El director del Hospital de Especialidades y ortopedista, Gregorio Montero García, destacó que este sistema de vanguardia representa un hito en la medicina poblana, ya que permite a las y los cirujanos ortopédicos realizar procedimientos de artroplastía de rodilla y cadera con una precisión, alineación y personalización sin precedentes.

Asimismo, el especialista mencionó que el robot CORI utiliza un mapeo 3D en tiempo real de la anatomía del paciente, lo que posibilita planificar y ejecutar la operación de manera más exacta, adaptada a las características de cada persona.

Procedimiento quirúrgico con IA se realizó en nueva Clínica de Cirugía Articular de Puebla

Cabe señalar que este procedimiento quirúrgico fue realizado por la nueva Clínica de Cirugía Articular del Instituto, la cual inició operaciones el pasado 4 de junio de este año.

La intervención permitió beneficiar a una mujer de 64 años de edad, quien un día después de su cirugía está en condiciones de caminar, por tratarse de una cirugía de mínima invasión y con ello, recuperar su calidad de vida.

