¿Quién Era Bernardo Bravo Manríquez? Datos del Líder de los Limoneros Asesinado en Michoacán
La mañana de este lunes, el líder de 36 años, fue asesinado en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates
Bernardo Bravo Manríquez, quien representaba a los limoneros en la región de Tierra Caliente en Michoacán, fue asesinado esta mañana en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates. Reportes indican que tenía huellas de violencia.
¿Quién era Bernardo Bravo Manríquez?
Bernardo Bravo era activo en redes sociales, desde mandando mensajes a los productores de la región hasta denuncias públicas sobre la situación de inseguridad y violencia que viven los limoneros en Apatzingán, en la zona de tierra caliente en Michoacán.
- Asumió como líder de la Asociación de Productores de Limón del Valle de Apatzingán el 9 de octubre de 2024.
- También era productor de limón, con tradición familiar desde hace 30 años, según decía.
- Presidente de los productores limoneros a nivel nacional
- En marzo pasado había denunciado que al menos 30 empacadoras de limón habían cerrado por inseguridad.
En su último video publicado en su cuenta de Facebook invitaba a los productores a asistir al “tianguis limonero” que se realizó en Apatzingán. Incluso pedía evitar la intervención de "coyotes" porque, acusaba que alteraban los precios del limón.
- El tianguis limonero. En marzo las oficinas tuvieron que cerrar temporalmente por amenazas y extorsiones.
Condenan el crimen de líder limonero
El gobernador del estado, Alfredo Ramírez, condenó el hecho y aseguró que no quedará impune. Lo mismo hicieron otros actores políticos del estado, así como diferentes organizaciones del campo y agricultores.
La fiscalía del estado indicó que Bravo Manríquez fue localizado sin vida abordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates, según información preliminar.
