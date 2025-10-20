Mercado Libre y Snapchat También se Cayeron Hoy 20 de Octubre de 2025; ¿Qué Pasó con Apps?

El servicio de Mercado Libre y Snapchat también han presentado interrupciones hoy 20 de octubre de 2025 debido a una falla global en la nube de Amazon Web Services (AWS). Amazon informó que el problema fue mitigado, pero hay usuarios que experimentaron dificultades para acceder a estas y otras plataformas.

¿Por qué falló Mercado Libre?

En Mercado Libre se reportaron fallas con la aplicación, el sitio web y el seguimiento de pedidos; además, con el servicio de pagos Mercado Pago también tuvo interrupciones.

¿Qué pasó con Snapchat?

En Snapchat, miles de usuarios reportaron fallas con la aplicación, el sitio web y la conexión al servidor. Los problemas tuvieron errores al iniciar sesión y sin la posibilidad de cargar contenido.

¿Cómo afectó la falla AWS y a quiénes?

Debido a la falla de AWS se vieron afectadas otras aplicaciones y sitios web a nivel mundial, incluidos Amazon, Fortnite, Roblox, Duolingo, Canva y varios bancos.

¿Qué causó la interrupción?

De acuerdo con reportes tecnológicos, la falla se originó en la red de AWS en la región de Virginia del Norte, uno de los centros de datos más importantes de la compañía. Expertos describieron lo que ocurrió como "si gran parte de internet hubiera sufrido amnesia temporal", ya que el sistema que traduce los nombres de sitios web en direcciones IP dejó de funcionar correctamente durante horas.

¿Qué pueden hacer los usuarios?

Se ha mencionado que el problema fue causado por un fallo en la infraestructura del proveedor, no en tu dispositivo. Amazon Web Services informó que el problema ya fue mitigado.

Si los problemas persisten, intenta estos pasos:

Borra el caché: Si se siguen experimentando problemas, se puede borrar la memoria caché del navegador para acelerar la restauración del servicio. Reintenta las operaciones que fallaron: Si realizaste alguna compra o pago que falló durante el corte, es recomendable que vuelvas a intentarlo.

Amazon afirma que siguen observando señales de recuperación en todos los servicios de AWS. Sin embargo, los problemas persisten, incluso con su servicio Lambda, que, según expertos en informática, ayuda a garantizar que el teléfono móvil, computadora o televisor pueda ejecutar aplicaciones desde la nube.

Con información de N+

