Futbolista de 18 Años Fue Asesinado en Ghana, Esto Es Lo Que Sabemos

El mundo del futbol está de luto, luego de que el Ministerio de de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses Residentes en el Extranjero dio a conocer el pasado sábado 18 de octubre, el fallecimiento de Cheikh Touré en Kumasi, República de Ghana. Touré, que tenía solamente 18 años de edad, era un portero senegalés cuyo futuro se vio interrumpido por lo que al parecer fue una extorsión relacionada con su carrera deportiva.

Noticia recomendada: FIFA Responde a Trump: Seguridad del Mundial es Responsabilidad de los Gobiernos Locales

El Ministerio de de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses Residentes en el Extranjero informó que notificó oficialmente a las autoridades ghanesas "para que realicen una investigación exhaustiva sobre las circunstancias exactas de la muerte".

Para esto, dos agentes de la Embajada de Senegal fueron enviados a la ciudad de Kumasi, para ayudar a las autoridades locales en los procedimientos administrativos y legales "con el fin de preparar, en conjunto con la familia, la repatriación de los restos a Senegal tan pronto como se hayan obtenido las autorizaciones necesarias".

Video: Tercer Grado Deportivo | Falta de Calidad y Trabajo, los Males del Tri de Cara al Mundial 2026

¿Qué le pasó a Cheikh Touré?

De acuerdo con el comunicado del Ministerio, "las primeras investigaciones realizadas por los servicios consulares indican que el señor Touré, joven futbolista senegalés, fue víctima de una red de fraude y extorsión". En ese sentido, el guardameta habría sido engañado para asistir a lo que creía que eran pruebas para unirse a un club en Ghana, donde habría sido secuestrado. Los presuntos responsables habrían exigido a la familia de Touré una suma para su rescate, pero al no ser capaces de reunirla, fue asesinado.

Noticias recomendadas:

DB