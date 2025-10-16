FIFA Responde a Trump: Seguridad del Mundial es Responsabilidad de los Gobiernos Locales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mencionar la posibilidad de reubicar algunos partidos de la próxima Copa del Mundo de 2026, específicamente, habló sobre la ciudad de Boston. El pasado martes14 de octubre, el mandatario sugirió que partes de la ciudad habían sido "tomadas" por disturbios y criticó a la alcaldesa Michelle Wu, a quien llamó "inteligente" pero "de izquierda radical".

"Podríamos llevárnoslos (...) Amo a la gente de Boston, y sé que los juegos están agotados. Pero su alcaldesa no es buena", dijo Trump, quien además señaló que si percibía que las condiciones no son seguras en una sede mundialista, " llamaría a Gianni (Infantino), el presidente de la FIFA que es fenomenal, y diría: 'Vamos a mudarnos a otro lugar', y lo harían". "No le encantaría hacerlo, pero lo haría muy fácilmente", puntualizó.

¿Qué dice la FIFA sobre las intenciones de Trump de cambiar sedes del Mundial 2026?

A principios de mes, el vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, explicó que sería el ente regulador del futbol mundial el que tomaría esas decisiones. " Con todo respeto a los líderes mundiales actuales, el fútbol es más grande que ellos y el fútbol sobrevivirá a su régimen, a su gobierno y a sus eslóganes".

Sin embargo, el pasado miércoles 15 de octubre el organismo expresó en un comunicado que " la seguridad es la máxima prioridad en todos los eventos de la FIFA en todo el mundo” y que las debidas precauciones son “obviamente responsabilidad de los gobiernos, y ellos deciden qué es lo mejor para la seguridad pública”.

Esperamos que cada una de nuestras 16 ciudades anfitrionas estarán lista para albergar con éxito y cumplir con todos los requisitos necesarios Comunicado de la FIFA

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 albergará Estados Unidos?

De los 104 partidos que se jugarán en el Mundial 2026, la nación que preside Donald Trump albergará 78 compromisos, mientras que Canadá y México tendrán 13 cada uno. Cabe destacar que el partido inaugural se llevará a cabo en el legendario Estadio Banorte (antes Estadio Azteca y la gran final se realizará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

