Miranda Grana Hizo Historia con Bronce en Copa del Mundo de Natación en Estados Unidos.

La nadadora mexicana Miranda Grana hizo historia el domingo 19 de octubre al obtener la medalla de bronce en la prueba de 200 metros dorso durante la Copa del Mundo de Natación 2025, celebrada en Westmont, Estados Unidos.

Con un tiempo de 2:01.96, Grana también estableció un nuevo récord nacional mexicano en esta distancia, superando la marca anterior de 2:04.44 establecida en 2013 por Fernanda González.

La competencia en Westmont fue dominada por la australiana Kaylee McKeown, quien rompió el récord mundial con un tiempo de 1:57.87. La medalla de plata fue para la estadounidense Regan Smith, con un tiempo de 1:57.91.

Grana, entrenada en la Universidad de Indiana, logró una destacada actuación al colocarse en tercer lugar.

Festeja gobernador de Jalisco: "Es un gran orgullo"

Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, celebró la victoria de Miranda Grana y destacó que se trata de un orgullo nacional.

El emecista felicitó a la nadadora y presumió el récord que obtuvo.

¡Miranda Grana continúa haciendo historia! La atleta jalisciense se convirtió en la primera mexicana en subir al podio de una Copa del Mundo de Natación, al ganar la medalla de bronce

¡Muchas felicidades, Miranda, por este logro conseguido #AlEstiloJalisco, eres un gran orgullo para nuestro estado y para México!

Este logro también representa un nuevo récord nacional 🇲🇽 en los 200 metros dorso (curso… pic.twitter.com/ZpBVwOpV5o — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 20, 2025

¿Quién es Miranda Grana?

Miranda Grana Pérez nació el 5 de noviembre de 2004 en Guadalajara, Jalisco. Es una de las figuras emergentes más destacadas de la natación mexicana.

Especialista en estilo dorso, combina su formación académica en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, con una carrera deportiva en ascenso. Representa a México en competencias internacionales y ha establecido récords nacionales en diversas pruebas.

Sus logros

Copa del Mundo de Natación 2025 – Westmont, Estados Unidos: Medalla de bronce en 200 m dorso con tiempo de 2:01.96, estableciendo un nuevo récord nacional.

Medalla de bronce en con tiempo de 2:01.96, estableciendo un nuevo récord nacional. Campeonato Mundial de Natación de Curso Corto 2024 – Budapest, Hungría: Récord nacional en 100 m dorso con 56.62 s, ubicándose en el décimo lugar.

Récord nacional en con 56.62 s, ubicándose en el décimo lugar. Olimpiada Nacional 2025 – Centro Acuático Metropolitano : Obtuvo ocho medallas: cinco de oro, dos de plata y una de bronce.

: Obtuvo ocho medallas: cinco de oro, dos de plata y una de bronce. Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023: Triple medallista de oro en 100 m dorso , relevo mixto 4×100 m y relevo combinado 4×100 m y relevo combinado 4×100 m; además de dos medallas de plata en otras pruebas.

Triple medallista de oro en , relevo mixto 4×100 m y relevo combinado 4×100 m y relevo combinado 4×100 m; además de dos medallas de plata en otras pruebas. Récords nacionales en dorso: Posee los tres mejores tiempos registrados en México para 50 m, 100 m y 200 m dorso.

La mexicana tiene en sus objetivos conseguir una buena posición en los próximos Juegos Centroamericanos y Panamericanos, además de tratar de conseguir su pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

