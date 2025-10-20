¿Qué es AWS y Para Qué Sirve? Datos Clave para Entender la Plataforma de Sistemas Informáticos

Luego de la caída a nivel global de AWS por varias horas, han surgido muchas dudas de qué es y para qué sirve esta plataforma, que quizá no sabías pero puede que la estés usando sin saberlo.

Amazon Web Services (AWS) considerada la mayor red de servidores en la nube del mundo, registró problemas técnicos que provocaron afectaciones en todo tipo de sitios web en todo el mundo.

Según la propia AWS, el problema se registró en las instalaciones de Virginia del Norte, Estados Unidos, uno de sus centros de datos más longevos y grandes, pero los efectos se sintieron prácticamente en todo el planeta.

Video: ¿Que Pasó con Amazon? Fallas en su servicio Afecta a Miles de Usuarios

¿Qué es AWS?

AWS (Amazon Web Services en inglés que se traduce al español como Servicios Web Amazon) es una plataforma de servicios en la nube ofrecida por Amazon.

Es utilizada por empresas, desarrolladores, instituciones educativas y gobiernos para alojar aplicaciones, almacenar datos, procesar información entre otras.

Es decir, AWS es un conjunto de servicios de computación en la nube que permite:

es un conjunto de servicios de computación en la nube que permite: Almacenar datos (como si fuera un disco duro virtual al que se puede acceder en cualquier lugar).

Ejecución de aplicaciones sin necesidad de tener servidores físicos.

Creación de sitios web, apps o sistemas empresariales.

Analizar grandes volúmenes de datos.

Asegurar la información con herramientas de seguridad avanzadas.

Video: ¿Realmente Mostramos Quiénes Somos en las Apps de Citas?

¿Para qué sirve AWS?

Una plataforma como AWS sirve para una gran cantidad de servicios y a continuación te presentamos algunos de ellos.

Hosting de sitios web , lo que significa que puede ser usado como un servicio que alquila espacio en un servidor para almacenar los archivos de un sitio web como texto e imágenes y así hacerlo accesible en Internet. Desde ahí se puede acceder a blogs personales hasta portales de noticias.

, lo que significa que puede ser usado como un servicio que alquila espacio en un servidor para almacenar los archivos de un sitio web como texto e imágenes y así hacerlo accesible en Internet. Desde ahí se puede acceder a blogs personales hasta portales de noticias. Almacenamiento de archivos , como fotos, videos, documentos o copias de seguridad (backups).

, como fotos, videos, documentos o copias de seguridad (backups). Bases de datos: Pueden ser “Relacionales” (que organizan la información en tablas con filas y columnas, permitiendo vincular datos entre sí mediante claves únicas, como MySQL) y “No Relacionales” (No necesitan organización lo que permite gestionar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados, y ofrecen alta escalabilidad horizontal y un rendimiento óptimo para aplicaciones modernas, como DynamoDB).

Pueden ser “Relacionales” (que organizan la información en tablas con filas y columnas, permitiendo vincular datos entre sí mediante claves únicas, como MySQL) y “No Relacionales” (No necesitan organización lo que permite gestionar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados, y ofrecen alta escalabilidad horizontal y un rendimiento óptimo para aplicaciones modernas, como DynamoDB). Machine Learning e Inteligencia Artificial: Entrenamiento y despliegue de modelos.

Video: Usos de la Inteligencia Artificial en la Medicina y sus Beneficios en la Salud de los Pacientes

Streaming de video y audio.

de video y audio. Desarrollo de apps móviles y web , más precisamente el backend, que es la parte de la arquitectura de una aplicación o sitio web que no es visible para el usuario y que se encarga de la lógica interna, las bases de datos, los servidores y la seguridad.

, más precisamente el backend, que es la parte de la arquitectura de una aplicación o sitio web que no es visible para el usuario y que se encarga de la lógica interna, las bases de datos, los servidores y la seguridad. Computación escalable: Ejecutar tareas pesadas sin necesidad de hardware físico.

Así que ya lo sabes, si alguna vez te preguntas en que te podría afectar la caída de una plataforma como AWS, ya tienes la respuesta, pues empresas, y servicios que usas a diario podrían usarla para alguna de las funciones mencionadas, por lo que alguno de los servicios que utilices se podrían ver comprometidos.

