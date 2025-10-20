Interrupción en Nube de Amazon: Fallan Aplicaciones y Servicios Web en el Mundo

Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del mundo, registra interrupciones desde casi las 2:00 horas de este lunes, tiempo de CDMX, lo que causa todo tipo de incidencias y cortes en redes sociales, plataformas de juego en línea, sistemas informáticos, páginas webs y aplicaciones.

"Estamos investigando el aumento en las tasas de error y en las latencias de múltiples servicios de AWS", explicó la compañía de Amazon en su web, y apuntó que está "trabajando activamente tanto para mitigar el problema como para comprender su causa raíz".

Podemos confirmar mayores tasas de error y latencias para múltiples servicios de AWS en la región US-EAST-1

El servicio proporciona servicios informáticos remotos a varios gobiernos, universidades y centenas de empresas.

Pasada una hora desde que se notificara por primera vez la incidencia, AWS había contabilizado 17 servicios de su plataforma afectados e, incluso, uno de ellos totalmente interrumpido.

Según el portal Downdetector, a esa hora se registraban miles de incidencias tanto relativas a AWS y sus servicios, como de cientos de redes sociales, webs, plataformas de juego virtual y aplicaciones móviles.

Incluso el motor de inteligencia artificial Perplexity tenía dificultades para funcionar, así como el asistente virtual Alexa o la plataforma de televisión (ambos de Amazon), o juegos tan populares como Fortnite o el Clash Royale.

Los clientes de AWS incluyen algunas de las empresas y organizaciones más grandes del mundo.

Aplicaciones o sitios con fallas

Según Downtector, algunos sitios o apps con fallas son los siguientes:

Snapchat

Zoom

Roblox

Ticketmaster

Clash Royale

Disney

New York Times

My Fitness Pal

Life360

Clash of Clans

Lyft

Fortnite

BBVA

Orange

Movistar

Canva

Wordle

Signal

Coinbase

Duolingo

Lloyds Bank

Halifax

Bank of Scotland

Slack

Smartsheet

PokemonGo

Epic Games

PlayStation Network

Peloton

Rocket League

Robinhood

AWS proporciona potencia informática bajo demanda, almacenamiento de datos y otros servicios digitales a empresas, gobiernos y particulares.

Las interrupciones en sus servidores pueden provocar interrupciones en sitios web y plataformas que dependen de su infraestructura en la nube. AWS compite con los servicios en la nube de Google y Microsoft.+

¿Cuál es la causa de la falla?

El problema se debe a un error con DynamoDB, un sistema para administrar tablas e índices de bases de datos, dijo AWS, según reportó NBC News.

"Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte técnico. Los ingenieros se pusieron de inmediato y están trabajando activamente para mitigar el problema y comprender a fondo su origen", explicó AWS en su web en su última actualización de los hechos.

Además, dice que está "trabajando en múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación" y recomienda que "los clientes sigan reintentando cualquier solicitud (de conexión) que haya fallado".

Los errores reportados han tenido lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte, Estados Unidos, uno de los centros de datos más grandes y antiguos de esta compañía, según ha confirmado AWS.

Pasadas dos horas desde que se notificara por primera vez la incidencia, AWS había contabilizado un total de 58 servicios de su plataforma afectados e, incluso, uno de ellos totalmente interrumpido, el Amazon DynamoDB -una base de datos-.

Precisamente ese servicio de Amazon y el proceso que sigue para comunicarse con el citado centro de datos estadounidense es el que parece estar en el origen del problema, según los detalles que ha ofrecido AWS en su web.

Según las incidencias recabadas por el portal Downdetector, al momento se registraban miles de incidencias tanto relativas a AWS y sus múltiples servicios.

