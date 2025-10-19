SEP: Quiénes Regresan a Clases Tras Suspensión Por Lluvias - LISTA de Municipios

Después de la suspensión de clases ocasionada por las fuertes lluvias e inundaciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que varios municipios de los estados de Puebla e Hidalgo retomarán las actividades escolares presenciales a partir del lunes 20 de octubre, tras verificar que las condiciones sean seguras para la comunidad educativa.

Regreso a clases en Puebla

En el estado de Puebla, 2 mil 192 docentes y 41 mil 566 estudiantes de 563 escuelas de educación inicial, básica, media superior y superior regresarán a clases en 11 municipios de la Sierra Norte, los cuales no sufrieron afectaciones graves.

Sheinbaum Visita Pantepec, Puebla y Supervisa Labores de Apoyo a Damnificados

Los municipios donde se reanudan las clases presenciales son:

Ahuacatlán

Amixtlán

Aquixtla

Chignahuapan

Xochiapulco

Zapotitlán de Méndez

Zautla

Zongozotla

Camocuautla

Coatepec

Hermenegildo Galeana

Previo al regreso, las escuelas fueron evaluadas por Protección Civil municipal, en conjunto con directores y comités de padres de familia. Además, se llevaron a cabo jornadas de limpieza, desinfección y revisión de los servicios básicos como agua potable y energía eléctrica, para garantizar condiciones adecuadas.

Regreso a clases en Hidalgo

Por su parte, la SEP de Hidalgo confirmó el reinicio del ciclo escolar 2025-2026 el mismo lunes 20 de octubre en todos los niveles y modalidades, tanto en instituciones públicas como privadas, únicamente en los municipios donde existan condiciones óptimas.

Tragedia en Tlacuilotepec: Sepultan a Joven Arrastrado por Río San Marcos en Puebla

Las autoridades educativas de cada escuela deberán realizar una evaluación crítica del contexto local para determinar si las actividades serán presenciales o a distancia, siguiendo las recomendaciones de Protección Civil y autoridades sanitarias.

Cabe precisar que continuarán las labores de desazolve, desinfección, limpieza general y, en el caso que así lo requiera, reconstrucción en escuelas de los 26 municipios afectados.

