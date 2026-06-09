¿Dónde Sí Habrá Clases durante Inauguración del Mundial 2026? Escuelas No Suspenden Actividades

Estas escuelas no suspenden actividades por la Inauguración del Mundial 2026, el próximo 11 de junio

Alumnos de escuela de educación básicaAlumnos de escuela de educación básica. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que algunas escuelas no suspenden clases durante la inauguración del Mundial 2026? Descubre dónde sí habrá actividades el 11 de junio.

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