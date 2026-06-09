¿Dónde Sí Habrá Clases durante Inauguración del Mundial 2026? Escuelas No Suspenden Actividades

Faltan solo dos días para el inicio del Mundial 2026, por lo que en N+ te decimos qué escuelas no suspenden actividades, luego de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la suspensión de clases el próximo jueves 11 de junio.

De acuerdo con el decreto en el DOF, el jueves 11 de junio no habrá clases en escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria, secundaria, bachilleratos y preparatorias, así como universidades, dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México.

Esto con la finalidad de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial durante la realización de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, la cual se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, donde se jugará el primer partido del torneo entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Además de todas las escuelas de la SEP, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó mediante un comunicado que se suspenderán las actividades el 11 de junio por la inauguración del Mundial, en las preparatorias y facultades.

Esta medida se tomó debido a las severas afectaciones que se provocarán a la movilidad de las personas en horarios laborales por los diversos cierres anunciados para ese día. Además de que los ciclos escolares, semestral y anual, han concluido y que en las entidades académicas tienen una disminución significativa en la afluencia de estudiantes.

¿Qué escuelas no suspenden actividades?

Estas son las escuelas que no suspenderán actividades el próximo jueves 11 de junio de 2026, día de la inauguración del Mundial:

En Baja California, la asistencia a clases será opcional en todos los niveles educativos, en escuelas públicas y privadas, quienes opten por la inasistencia no tendrán afectación alguna ni impacto en calificaciones ni registro escolar.

En Guanajuato, las actividades escolares se desarrollarán con normalidad en todas las instituciones públicas y privadas de educación básica, media superior y superior de la entidad, sin embargo, los padres pueden decidir si llevan o no a sus hijos a la escuela. Se informó que la inasistencia no será contabilizada como falta ni generará afectaciones académicas para las y los estudiantes.

En Tamaulipas, los estudiantes podrán seguir desde las escuelas la ceremonia inaugural del Mundial 2026, sin que esto implique la suspensión de clases. La actividad se llevará a cabo el jueves 11 de junio a partir de las 11:30 de la mañana y formará parte de un espacio de convivencia para la comunidad estudiantil.

Con información de N+.

Rar