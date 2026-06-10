¿Hay Clases Mañana 12 de Junio 2026? Esto Dice el Calendario SEP sobre Puente Mundialista

Los estudiantes mexicanos se llevaron una grata sorpresa luego de que se confirmara la suspensión de clases por la inauguración del Mundial 2026 y ahora existe la duda sobre si hay clases mañana viernes 12 de junio 2026. Por ello, acá te decimos si los alumnos podrán tomarse un megapuente mundialista este fin de semana, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual no habrá actividades escolares este jueves, además de la implementación de home office para los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México.

Cabe señalar que además de la CDMX, diferentes estados han anunciado la suspensión de clases por la inauguración del Mundial y para que no te agarren desprevenido, en una nota previa ya te contamos en dónde sí habrá clases mañana 11 de junio 2026.

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¿Hay clases mañana viernes 12 de junio 2026?

Pese a que este jueves se suspendieron las actividades escolares, las autoridades educativas han insistido que mañana viernes 12 de junio sí hay clases y exhortaron a los padres a llevar a sus hijos a las escuelas para continuar con la programación del ciclo escolar.

De esta manera, el calendario de la SEP 2026 no contempla la suspensión de clases para este viernes, ni la posibilidad de que los alumnos de educación básica disfruten de un megapuente mundialista del jueves 11 hasta el domingo 14 de junio.

¿Cuándo hay puente en junio 2026?

No todas son malas noticias para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, ya que sí podrán disfrutar de un puente en junio 2026, solo que tendrán que esperar hasta finales de mes para tener un fin de semana largo.

El próximo puente de la SEP está agendado para el próximo viernes 26 de junio 2026, día en el que se suspenderán las clases para la realización del último CTE del ciclo escolar. Por ello, los alumnos disfrutarán de un fin de semana de tres días.

Cabe señalar que para estas algunos estados ya habrán concluido el ciclo escolar, ya que decidieron adelantar las vacaciones por las altas temperaturas que se registrarán en las próximas semanas en dichas entidades.