¿Hay Clases Mañana 12 de Junio 2026? Esto Dice el Calendario SEP sobre Puente Mundialista

Consulta si la SEP suspenderá las clases este viernes 12 de junio o si los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deben acudir a sus escuelas

Checa si habrá clases este viernes 12 de junio 2026 en México, según el calendario SEPLos alumnos tendrán un día libre por la inauguración del Mundial 2026. Foto: AP

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