AICM Niega Presencia de Baches en Pista de Aterrizaje, ¿Por Qué Remolcaron un Avión?

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), negó la presencia de baches en las pistas de aterrizaje, luego de que pasajeros del vuelo VB1335, reportaron que la aeronave fue remolcada. ¿Qué pasó?

La movilización ocurrió la tarde del domingo 19 de octubre 2025, cuando una pasajera reportó en sus redes sociales que tuvieron que esperar a que arrastraran el avión por un problema en la pista.

Aterrizando en el AICM, el piloto dio un aviso, ‘el avión cayó en un bache, debemos esperar a que lo remolquen’, escribió

Por está razón, esta noche, el AICM señaló que luego del análisis de sus evidencias y revisiones en el área en cuestión, aseguró que el evento ocurrió en el carreteo, es decir, el movimiento que hace el avión sobre la tierra, usando sus propios medios de propulsión, y no en el aterrizaje.

Se constató que en el tramo del recorrido que hizo la aeronave no hay baches

¿Qué pasó con el avión y por qué lo remolcaron?

El AICM, indicó que las autoridades aeroportuarias apuntaron que el avión encargado del vuelo VB1335, procedente de Oaxaca, tuvo la necesidad de remolque, porque “no había personal en tierra de la aerolínea (señaleros) esperando el avión”, tal cual lo señala la normatividad en materia de seguridad operacional.

Por lo que el piloto tuvo que hacer alto total hasta la llegada de estos elementos y del equipo remolcador

El AICM aseguró que la aeronave ya no pudo iniciar su recorrido por propia inercia en razón de la inclinación natural de la superficie en la que detuvo su marcha.

