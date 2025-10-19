CONAVI Inicia Mañana Tercera Etapa de Vivienda Bienestar: ¿Dónde Hay Registro? Link de Módulos

Después de un cambio de fecha, CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) inicia su tercer registro a la Vivienda para el Bienestar mañana lunes 20 de octubre 2025, por tal motivo acá te decimos qué piden, cómo solicitar el apoyo y el link de PVB para checar dónde hay inscripciones disponibles durante los últimos días de este mes.

Desde que se anunció la tercera etapa de Vivienda para el Bienestar 2025, en una nota ya te dijimos los requisitos establecidos por CONAVI para hacer el registro y si en octubre va a ser posible solicitar una de las casas del Bienestar en CDMX, pues en la capital aún no llega la oportunidad de entregar solicitud.

¿Dónde hay registro CONAVI a la Vivienda para el Bienestar en octubre 2025?

Será a lo largo de este 20 de octubre cuando la Comisión Nacional de Vivienda actualice su página oficial y de a conocer los estados y municipios que tienen inscripciones durante la tercera etapa. De cualquier forma, para saber dónde están ubicados los módulos de registro CONAVI 2025 hay que seguir estos pasos:

Entra al link pvb.conavi.gob.mx. Con ayuda del cursor dirígete hacia la parte que dice "registro 2025". Ahí vendrá el número de módulos que tienen inscripciones abiertas durante la tercera etapa y la ubicación exacta de cada uno. Solo debes seleccionar la entidad en la que vives (debe aparecer en color verde, significa que hay inscripción disponible). Checa el módulo de registro CONAVI más cercano a tu domicilio.

¿Qué pide CONAVI para hacer el tercer registro en octubre?

Todas las personas que deseen solicitar el apoyo Bienestar para la vivienda CONAVI 2025 deben cumplir con varios requisitos, estar de preferencia en algunos grupos de atención prioritaria y tener a la mano los siguientes documentos en original y copia:

Tener 18 años de edad en adelante. Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda. No haber recibido apoyo previo de vivienda por parte de la CONAVI. No contar con vivienda propia. Mujeres jefas de hogar (madres solteras). Personas adultas mayores. Población indígena. Personas con discapacidad. Habitantes de zonas prioritarias. Identificación oficial (INE). CURP actualizada. Comprobante de domicilio.

¿Cómo solicitar el apoyo CONAVI en octubre 2025?

Lo primero que deben hacer los solicitantes de Vivienda para el Bienestar es checar si en el lugar en donde viven hay un módulo de registro abierto en octubre. En caso de que sí haya, deben acudir a dicho lugar con los documentos previamente mostrados y tienen que llenar su Cédula de Diagnóstico (CD), donde pondrán que cumplen con los requisitos y documentos necesarios para entrar al programa.

Al finalizar el trámite en los módulos de registro CONAVI, las personas recibirán un número folio para que puedan continuar con la siguiente fase del proceso, en caso de que sean aceptadas para la visita domiciliaria de Vivienda para el Bienestar 2025.

