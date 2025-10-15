¿Tercer Registro de CONAVI Llega a CDMX en Octubre 2025? Vivienda del Bienestar Responde

Durante y la primera y la segunda etapa de Vivienda para el Bienestar, los habitantes de la Ciudad de México se quedaron ganas de solicitar el apoyo, por esa razón, acá te decimos si durante el tercer registro CONAVI de octubre 2025 se van a abrir inscripciones en la CDMX, para que los capitalinos puedan iniciar el trámite para pedir una casa a precio accesible.

Hace unos días, a través de un anuncio oficial, se dio a conocer la fecha en que CONAVI iniciará su tercer registro en octubre, pero durante los últimos días las cosas cambiaron, por eso en una nota te aclaramos el nuevo día en que empieza el trámite para el programa de Vivienda Bienestar 2025.

¿Tercer registro de CONAVI llega a CDMX en octubre 2025?

Debido a que son miles las personas de la Ciudad de México que desean obtener una de las casas del Bienestar, en la página oficial de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) ya se aclaró que durante la tercera etapa de Vivienda para el Bienestar no estará disponible ningún módulo de registro en CDMX. Así lo comunicaron las autoridades:

"Aunque el Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) tiene cobertura nacional, actualmente esta entidad (Ciudad de México) no forma parte de la etapa de registro. Mientras tanto, en la CDMX se encuentra vigente el Instituto de Vivienda (INVI), que también brinda opciones de acceso a una vivienda digna", dice la aclaración.

¿Cómo se va a poder hacer el registro de Vivienda para el Bienestar en CDMX?

Los habitantes de la CDMX que quieran solicitar el apoyo de CONAVI van a tener que esperar información oficial que dé a conocer la Comisión Nacional de Vivienda en sus redes sociales o el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). De momento se desconoce si el trámite para obtener alguna de las Viviendas de Bienestar se haga en línea o de forma presencial.

CONAVI inicia su tercer registro a Vivienda para el Bienestar el próximo lunes 20 de octubre 2025. Hasta entones se sabrá en qué estados habrá módulos de inscripciones abiertos, pero la CDMX queda totalmente descartada para este proceso.

