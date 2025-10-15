¿Lista Para el Nuevo Registro del Apoyo Bienestar a Madres Solteras 2025? Esto Necesitas

Todas las personas que quieran solicitar solicitar el apoyo a madres solteras en el próximo registro de 2025, acá te decimos si se abrirá inscripción en línea en la página oficial de la Secretaría del Bienestar y todo lo que necesitas para poder aplicar al programa social en México.

Desde que las autoridades de Bienestar anunciaron la apertura de un nuevo registro al apoyo para madres solteras 2025, en una nota te mostramos los requisitos para poder aplicar. Días después se anunció un cambio de fecha en el inicio de las inscripciones, pero la buena noticia es que las solicitantes van a poder aplicar en el mes de octubre.

¿El apoyo a madres solteras 2025 Bienestar tiene registro en línea?

El apoyo al que tienen inscripción prioritaria las madres solteras en octubre es al programa de Vivienda para el Bienestar 2025 de CONAVI y ahora que está por iniciar la tercera etapa de inscripciones, te aclaramos que no habrá registro en línea disponible.

La única forma de solicitar el apoyo CONAVI es acudiendo a los módulos de registro que estén disponibles en diferentes puntos del país a partir del 20 de octubre 2025. Se espera que en los municipios de varios estados se instalen los lugares a los que se deberá acudir a hacer el trámite.

¿Qué se necesita para hacer el registro al apoyo para madres solteras 2025?

Para pedir la ayuda a madres solteras de Vivienda para el Bienestar, las solicitantes deben cumplir varios requisitos y tener a la mano los siguientes documentos en original y copia:

Tener 18 años de edad en adelante y con dependientes económicos.

No ser propietario de vivienda.

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

Tener un ingreso menor a 2 salarios mínimos.

No haber recibido previamente un apoyo de vivienda por parte de la CONAVI.

INE (original y copia).

CURP Actualizada.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Con esto, lo único que falta para poder solicitar el apoyo para madres solteras, es que en la página oficial del Programa de Vivienda Bienestar se publiquen las direcciones de los módulos de registro CONAVI, que van a estar disponibles a partir del 20 de octubre 2025.

