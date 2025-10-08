Bienestar Abre Nuevo Registro para Madres Solteras en Octubre: Fechas y Requisitos para Tramitar

A semanas de haberse abierto las inscripciones para la Pensión Bienestar de Madres Trabajadoras y tras abrirse un primer registro al nuevo apoyo para madres solteras, autoridades anunciaron una segunda oportunidad para poder solicitarlo en octubre 2025, por eso acá te decimos las fechas y requisitos para hacer el trámite este mes, pues a dicho programa tiene prioridad varias mujeres.

Fue en agosto de este año cuando se abrió el registro en unos estados para solicitar el apoyo para madres trabajadoras Bienestar, por eso en una nota te dijimos los requisitos, dónde estaban los módulos de inscripción y quiénes faltan de hacer el trámite en 2025. De igual forma, te contamos dónde estaban los módulos para solicitar la ayuda para madres solteras durante los primeros días de octubre.

¿Qué días hay registro al Apoyo para Madres Solteras en octubre 2025?

Todas las mujeres que sean madres solteras van a tener prioridad para solicitar el apoyo CONAVI de Vivienda para el Bienestar 2025, que durante varios días de octubre abrirá la tercera etapa de inscripción para obtener una casa a precio a accesible. Por eso, a continuación te dejamos las fechas es que se va a poder hacer el trámite:

Lunes 13 de octubre 2025.

Martes 14 de octubre 2025.

Miércoles 15 de octubre 2025.

Jueves 16 de octubre 2025.

Viernes 17 de octubre 2025.

Sábado 18 de octubre 2025.

Domingo 19 de octubre 2025.

¿Cuáles son los requisitos para pedir el apoyo a madres solteras 2025?

Debido a que las madres solteras y mujeres jefas de familia tienen prioridad para obtener alguna de las Casas del Bienestar, las solicitantes deben cumplir con varios requisitos y contar con los siguientes documentos para tratar de garantizar su acceso al programa socia de vivienda:

Tener 18 años de edad en adelante y con dependientes económicos.

y con dependientes económicos. No ser propietario de vivienda .

. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda. Tener un ingreso menor a 2 salarios mínimos .

. No haber recibido previamente un apoyo de vivienda por parte de la CONAVI.

Acta de Nacimiento.

Identificación Oficial Vigente (INE o equivalente).

CURP actualizada.

Comprobante de Domicilio (no mayor a tres meses).

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos.

Comprobante de estado civil (Acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltera, constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio ).

). Certificado de no propiedad.

De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.

Carta de No Derechohabiencia.

Es importante aclarar que para saber dónde hacer el registro al apoyo para madres solteras, las aspirantes deben entrar al siguiente link: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/. Ahí, a partir del lunes 13 de octubre 2025 van a poder saber en qué estados estarán los módulos para inscribirse a Vivienda para el Bienestar de CONAVI.

