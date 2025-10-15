Los 6 Apoyos para Mujeres de 18 a 64 años con Registro en Octubre 2025: ¿Qué Piden? Requisitos

Estamos por entrar a la recta final del año y de forma sorpresiva seis apoyos para mujeres de 18 a 64 años tienen registro en octubre 2025, por eso, acá te decimos los requisitos que piden en cada programa y las fechas en que se va a poder hacer la inscripción.

Desde hace varios meses, el apoyo para mujeres de 18 a 64 años se volvió una de los más solicitados en todo México, por eso en una nota ya te dijimos cuál es el nuevo rango de edad de Mujeres con Bienestar 2025 en el Edomex. Además, te contamos cuándo hay registro a la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años y los requisitos para poder aplicar a la ayuda económica de 3,200 pesos.

¿Qué apoyos para mujeres de 18 a 64 años tienen registro en octubre 2025?

De los cinco programas del Bienestar aptos para mujeres de 18 a 64 años de edad, cinco de ellos aplican para personas que viven en la Ciudad de México (CDMX) y el restante es de nivel federal, es decir, está disponible en todo el país. A continuación te dejamos a detalle cada uno de los apoyos y las fechas en que tienen registro:

Impulso Popular: Ofrece hasta 800,000 pesos en un solo pago a 750 personas de CDMX pertenecientes a cooperativas que trabajen de manera coordinada en redes con otras cooperativas. El registro está abierto el 15, 16 y 17 de octubre 2025. Programa de Cooperativas de Cuidados para la Creación de Cuneros Comunitarios (CUCOS): Busca beneficiar a por lo menos 200 personas, que sean integrantes de Sociedades Cooperativas, constituidas formalmente con un mínimo de 10 integrantes, con domicilio fiscal y de operaciones en la CDMX con recursos directos, en especie y/o indirectos de hasta un millón 400 mil pesos. El registro está abierto el 15, 16 y 17 de octubre 2025. Subprograma Creación de Empresas Sociales: Da un apoyo económico directo total de hasta 80 mil pesos para organizaciones sociales que quieran consolidarse como una cooperativa en la CDMX. El registro está abierto el 15, 16 y 17 de octubre 2025 Subprograma Fortalecimiento de Empresas Sociales: Se buscan ayudar a Sociedades Cooperativas formalmente constituidas en CDMX con un apoyo económico directo de hasta 120 mil pesos. El registro está abierto el 15, 16 y 17 de octubre 2025. Vivienda para el Bienestar de CONAVI: El 20 de octubre 2025 inicia la tercera etapa de registro para personas de 18 a 64 años que quieran obtener una casa a precio accesible. Bienestar para el Emprendimiento: El programa está dirigido para mujeres que cuenten con un negocio propio y tengan el objetivo de incrementar su capacidad productiva, operativa o comercial en la CDMX. El registro estará abierto durante las siguiente fechas:

30 de octubre 2025 : Letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

: Letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 31 de octubre 2025: Letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a los apoyos Bienestar para mujeres de 18 a 64 años en octubre 2025?

Todas las mujeres que deseen aplicar a los programas Bienestar disponibles en octubre, deben cumplir con las siguientes condiciones:

Impulso Popular, Fortalecimiento y Creación de Empresas Sociales, Cooperativas de Cuidados para la Creación de Cuneros Comunitarios

Que sean cooperativas con al menos 30 personas socias, siempre y cuando el proyecto demuestre pertinencia, viabilidad, lo amerite y el Comité de Evaluación de Proyectos lo apruebe.

Deben estar formalmente constituidos, y realizar prioritariamente actividades de producción de bienes y/o servicios, con domicilio fiscal y de operación en la Ciudad de México.

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP.

Registro Federal de Contribuyentes (menor de tres meses e incluir todas las hojas de la constancia de situación fiscal).

Comprobante de domicilio (menor de tres meses).

Vivienda para el Bienestar de CONAVI

Tener 18 años de edad en adelante.

Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos.

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

No haber recibido apoyo previo de vivienda por parte de la CONAVI.

No contar con vivienda propia.

Mujeres jefas de hogar (madres solteras).

Personas adultas mayores.

Población indígena.

Personas con discapacidad.

Habitantes de zonas prioritarias.

INE (original y copia).

CURP Actualizada.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Bienestar para el Emprendimiento

Tener domicilio en la alcaldía La Magdalena Contreras, tanto las beneficiarias como el negocio.

Realizar el registro al programa social y entregar los documentos requeridos en las fechas y horarios que se establezcan en la convocatoria.

No ser beneficiaria de ningún otro Programa o Acción Social ejecutado por esta alcaldía La Magdalena Contreras.

No ser servidora pública de ningún nivel de gobierno.

Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, no es necesario que los datos coincidan con el comprobante de domicilio).

Comprobante de domicilio de la micro y pequeña empresa o negocio que se encuentre dentro de La Magdalena Contreras (No mayor a tres meses de expedición).

Clave Única de Registro de Población (CURP) vigente de la persona solicitante.

Documento del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM).

Evidencia fotográfica de la micro y pequeña empresa o negocio, con la que se acreditará su funcionamiento actual.

Documento donde se describa brevemente el uso y/o destino que se le dará al apoyo de 12 mil pesos.

Con toda esta información, las personas ya saben si pueden aplicar al registro de cada apoyo para mujeres de 18 a 64 años en octubre 2025. De igual forma, acá te dejamos el link de los programas que están enfocados a cooperativas en CDMX, para que cheques todos los detalles para poder hasta la inscripción.

