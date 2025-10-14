Cambian Fecha Límite de Entrega de Tarjetas Pensión Mujeres Bienestar: Este Día Termina en 2025

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que cambió la fecha límite de la entrega de tarjetas para mujeres de 60 a 64 años, y a continuación te decimos qué día termina el reparto de los medios de pago de la pensión.

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes, la funcionaria dio a conocer las nuevas fechas de la distribución de tarjetas del Bienestar, que comenzó en días recientes de octubre 2025, para las mexicanas que se registraron en agosto.

En caso de que estés a la espera de recibir tu plástico, en notas previas te contamos dónde entregan del 13 al 17 de octubre 2025 y cuáles son los cinco requisitos que debes cumplir para recoger tu credencial.

Video. Programas de Bienestar Beneficiaron al Pueblo de México: Informe de Claudia Sheinbaum

¿Cuándo termina entrega de tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar 2025?

La nueva fecha límite de la entrega de tarjetas del Bienestar para mujeres de 60 a 64 años es el 10 de noviembre de 2025, por lo que la distribución de medios de pago de la pensión tendrá una duración de un mes, de acuerdo con la información de Ariadna Montiel Reyes.

Noticia relacionada. ¿Cuándo Cae Apoyo Bienestar de 3 Mil Pesos para Mujeres de 60 a 62 Años? Así Depositan Pensión

Inicialmente, la distribución de tarjetas se iba a realizar del 7 de octubre al 7 de noviembre, sin embargo debido a los apoyos del Bienestar por las recientes lluvias, estas fechas tuvieron que recorrerse para que todas las personas puedan recibir sus ayudas.

¿Qué día me toca entrega de tarjeta del Bienestar 2025?

Las mujeres de 60 a 64 años, que se registraron a la Pensión Bienestar en agosto, recibirán en los próximos días un mensaje de texto en el celular que dejaron como medio de contacto, con la fecha, horario y lugar en el que les darán su tarjeta para cobrar su apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

Noticia relacionada. Entrega de Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cómo se Activa y Dónde la Aceptan?

Las nuevas beneficiarias también pueden consultar cuándo les toca la entrega de su tarjeta en la página del Bienestar: www.gob.mx/bienestar, en el buscador con CURP, que es el siguiente enlace: http://200.188.126.15:8082/ENTREGA_TARJETAS_PM.bienestar/

Las mujeres deben acudir a su cita con su identificación oficial (original y copia) y con el talón morado que les dieron en el registro de solicitud para que les entreguen la tarjeta del Banco Bienestar.

Historias recomendadas