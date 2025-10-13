Apoyos del Bienestar por Lluvias en México: ¿Cuándo Inicia Entrega y En Qué Estados Habrá Censo?

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer cuándo iniciará la entrega de apoyos por las lluvias en México y en qué estados se realizará el censo en las viviendas afectadas por las inundaciones de los últimos días de octubre 2025.

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó cómo será la ayuda económica y de enseres que recibirán las familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en diferentes estados del país.

¿Cuándo inicia la entrega de apoyos del Bienestar por lluvias?

Ariadna Montiel Reyes explicó que a partir de esta semana y la que sigue, es decir del 13 al 25 de octubre 2025, se entregará el primer apoyo económico del Bienestar a las familias que fueron afectadas en las recientes inundaciones en México.

La primera parte de esta ayuda es para el tema de limpieza en los hogares afectados y posteriormente se determinará el tipo de ayuda para cada vivienda, de acuerdo con el censo. También se entregará alguno de los siguientes enseres, a través de la Secretaría de la Defensa:

Refrigerador

Estufa

Colchón

Vajilla

Ventilador

¿En qué estados habrá censo de viviendas afectadas por lluvias?

El censo de Bienestar se realizará a partir de este lunes 13 de octubre 2025, en los estados afectados por las recientes lluvias, que hasta el momento han dejado un saldo de 64 muertos y 65 desaparecidos:

Hidalgo

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Veracruz

El censo de las vivienda afectadas será realizado por 600 brigadas del Bienestar, conformadas por 3 mil servidores de la nación, y se hará casa por casa en los municipios de los estados antes mencionados. Estos son los datos que se registrarán:

Datos personal

Integrantes de la familia

Daños y pérdidas en materia de vivienda

Servicios de la vivienda

Mobiliarios y artículos del hogar

Afectaciones a la agricultura, ganadería y pesca

Locales comerciales afectados

Datos y condiciones de la propiedad del inmueble, si es rentada o propia

Una vez que se realice el censo, se pondrá un sello con la leyenda 'Vivienda Censada', la cual será un punto de referencia para que las familias puedan obtener sus apoyos, por lo que es importante que no se despegue ni se quite.