Trayectoria de la Tormenta Tropical Lorenzo Hoy: ¿Se Acerca a Veracruz?
Esta es la trayectoria de la tormenta tropical Lorenzo en el Atlántico, de acuerdo con la Conagua.
Este lunes, 13 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso por la tormenta tropical Lorenzo que avanza por el Atlántico. Te decimos su trayectoria.
La tormenta tropical Lorenzo se localiza a 1,760 km al oeste de las islas Cabo Verde y a 4,970 km al este de las costas de Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia noroeste de 28 km/h.
De acuerdo con la Conagua, Lorenzo no representa peligro para Veracruz, ni en general en el territorio mexicano, debido a sus distancia y trayectoria.
🌀Esta noche se formó la #TormentaTropical #Lorenzo en el #Atlántico. Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano 👇 pic.twitter.com/IiM6yJCVZJ— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2025
Estos serán los nombres de los siguientes fenómenos meteorológicos que se esperan en el Atlántico:
Melissa, Nestor, Olga, Pablo, Rebekah, Sebastien, Tanya, Van, Wendy.
Lluvias en el país
Para hoy, se prevén lluvias en varios estados del país, de acuerdo con los reportes de Conagua:
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en: Chiapas.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes en: Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos en: Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche.
- Lluvias aisladas en: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala
