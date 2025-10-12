Afectaciones en Municipios tras Paso de Tormenta Tropical Raymond en Sonora

Más de mil 200 elementos de la Policía Estatal en más de 400 unidades fueron desplegados para apoyar a las comunidades afectadas por las lluvias derivadas de los remanentes de las tormentas Priscila y Raymond, principalmente en el sur y la zona serrana.

Cajeme

En la comisaría de Pueblo Yaqui, perteneciente a Cajeme, 25 personas fueron trasladadas a albergues temporales luego de que el agua ingresara a sus viviendas.

Guaymas

En Guaymas, se reportaron inundaciones en viviendas y calles bloqueadas por el arrastre de lodo, por lo que patrullas y unidades de auxilio fueron utilizadas para trasladar a adultos mayores y brindar primeros auxilios.

Las precipitaciones también han complicado el tránsito en caminos de la Sierra de Sonora y la Ruta del Río Sonora, donde se registraron derrumbes y caída de rocas que obstaculizaron algunos tramos carreteros, especialmente entre Mazocahui, Baviácora y Huachineras.

Hermosillo

En Hermosillo, las lluvias ocasionaron encharcamientos en diversos puntos y el cierre momentáneo de algunos cruces de arroyos, donde automovilistas quedaron varados debido al aumento repentino del nivel del agua.

Además, se realizaron vigilancias con drones en Bahía de Kino y otras comunidades costeras para detectar zonas en riesgo y apoyar en posibles evacuaciones.

Reportero: Gustavo Moreno N+

