Inicio Sonora Afectaciones en Municipios tras Paso de Tormenta Tropical Raymond en Sonora

Afectaciones en Municipios tras Paso de Tormenta Tropical Raymond en Sonora

|

N+

-

Las lluvias ocasionadas por el paso del fenómeno tropical Raymond dejó distintas afectaciones en los diferentes municipios de Sonora.

Afectaciones en Municipios tras Paso de Tormenta Tropical Raymond en Sonora

Afectaciones en Municipios tras Paso de Tormenta Tropical Raymond en Sonora. Foto: PESP

COMPARTE:

Más de mil 200 elementos de la Policía Estatal en más de 400 unidades fueron desplegados para apoyar a las comunidades afectadas por las lluvias derivadas de los remanentes de las tormentas Priscila y Raymond, principalmente en el sur y la zona serrana.

Cajeme

En la comisaría de Pueblo Yaqui, perteneciente a Cajeme, 25 personas fueron trasladadas a albergues temporales luego de que el agua ingresara a sus viviendas.

Guaymas

En Guaymas, se reportaron inundaciones en viviendas y calles bloqueadas por el arrastre de lodo, por lo que patrullas y unidades de auxilio fueron utilizadas para trasladar a adultos mayores y brindar primeros auxilios.

Las precipitaciones también han complicado el tránsito en caminos de la Sierra de Sonora y la Ruta del Río Sonora, donde se registraron derrumbes y caída de rocas que obstaculizaron algunos tramos carreteros, especialmente entre Mazocahui, Baviácora y Huachineras.

Hermosillo

En Hermosillo, las lluvias ocasionaron encharcamientos en diversos puntos y el cierre momentáneo de algunos cruces de arroyos, donde automovilistas quedaron varados debido al aumento repentino del nivel del agua.

Además, se realizaron vigilancias con drones en Bahía de Kino y otras comunidades costeras para detectar zonas en riesgo y apoyar en posibles evacuaciones.

 

Reportero: Gustavo Moreno N+

 

Historias recomendadas:

JGMR

Lluvias e Inundaciones
Inicio Sonora Afectaciones en municipios tras paso de fenomeno tropical raymond en sonora